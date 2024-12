Mit einem deut­li­chen 8:2 Erfolg ende­te das mit Span­nung erwar­te­te Eis­ho­ckey­spiel des UEHV CAM4DENT Sharks1 gegen HDK MARIBOR/Slowenien vor knapp 400 Eis­ho­ckey­fans in der Eis­hal­le Gmun­den. Dabei war das für die Gmund­ner Haie kein Spa­zier­gang, son­dern die Gäs­te aus Slo­we­ni­en zeig­ten auch, dass sie nicht umsonst in die­ser ÖEL — öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga ver­tre­ten sind.

Rol­len­de Angrif­fe vor­erst auf bei­den Sei­ten die schließ­lich in der 5. Spiel­mi­nu­te nach Assist von Alwin Schus­ter durch Mar­kus Krotsch erfolg­reich zum 1:0 für die Sharks führ­te. Nur 17 Sekun­den spä­ter aber der Gegen­tref­fer zum 1:1 durch Aljaz Ogri­zek. Die rich­ti­ge Ant­wort folg­te von Fabi­an Rich­ter (Assist Kon­stan­tin Schlair und Marc-And­re’ Dori­on) in der 9. Spiel­mi­nu­te mit dem 2:1 für die Gmund­ner Haie. Unhalt­bar dann das Tor zum 3:1 durch Alwin Schus­ter, der im Allein­gang erfolg­reich abschloss. In der 18. Spiel­mi­nu­te trug sich Ian Motil nach idea­lem Zuspiel von Alwin Schus­ter und Mar­kus Krotsch in die Tor­schüt­zen­lis­te ein. Pau­sen­stand 4:1 für die CAM4DENT SHARKS.

4 Minu­ten im zwei­ten Spiel­ab­schnitt war es dann Jan Mai­er­ho­fer (Assist Paul Ornetze­der und Mathi­as Hai­böck), der den Puck im Tor der Gäs­te zum 5:1 ver­senk­te. Gut eine Minu­te spä­ter das 6:1 durch Adri­an Rosen­ber­ger nach Paß von Lau­rens Ober. Das 7:1 folg­te in der 35. Spiel­mi­nu­te durch Marc-And­re’ Dori­on, der den Puck ide­al von Bas­ti­an Szie­ber zuge­spielt bekam. 2 Minu­ten vor dem Ende des 2. Drit­tel konn­ten die Gäs­te durch Nejc Von auf 7:2 ver­kür­zen. Dies war auch der Stand nach 40 Spielminuten.

Die Gast­mann­schaft war nun dar­auf aus, den Spiel­stand mög­lichst zu hal­ten und ver­tei­dig­ten auf Teu­fel komm her­aus. Dies gelang auch bis knapp zur letz­ten Spiel­mi­nu­te. Da fixier­te Mathi­as Hai­böck in Minu­te 58:50 nach Zuspiel von Fabi­an Rich­ter und Paul Ornetze­der den End­stand von 8:2 Tore für die Gmund­ner Haie. Mit Stan­ding Ova­tio­nen ver­ab­schie­de­ten die Eis­ho­ckey­fans ihr Mann­schaft in die Kabi­ne. Die Tabel­len­füh­rung der Sharks konn­te nun auf 19 Punk­te aus­ge­baut wer­den, gefolgt vom WEV/Wien mit 15 Punk­te (die haben mit 4:0 gegen den ATSE Graz gewon­nen), 3. in der Tabel­le der KSV/Kapfenberg mit 12 Punk­te, 4. Rang HDK Mari­bor mit 8 Punk­te und Schluss­licht ATSE Graz mit 3 Punkte.

„Zum 8:2 Ergeb­nis gra­tu­lie­re ich mei­ner Mann­schaft natür­lich, wenn gleich ich trotz­dem mit dem Angriffs­spiel der Sharks nicht ganz zufrie­den war. Am Druck der Mann­schaft wäh­rend des Spie­les müs­sen wir noch arbei­ten!“ so Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner mit einem Lächeln im Gesicht.

Am kom­men­den Sams­tag 21.12.2024 emp­fängt der UEHV CAM4DENT Sharks1 Gmun­den KSV Kängurus/Kapfenberg im Hai­fisch­be­cken Gmun­den. Spiel­be­ginn ist wie gewohnt um 18:30 Uhr. Alle Eis­ho­cke­fans sind beim letz­ten Heim­spiel die­ses Jah­res herz­lich willkommen.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS