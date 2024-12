Der Haus­ruck­chor Ott­nang-Man­ning lädt zum tra­di­tio­nel­len Advent­sin­gen am 14. Dezem­ber in die Stadt­pfarr­kir­che Schwa­nen­stadt und am 15. Dezem­ber in die Pfarr­kir­che Ott­nang am Haus­ruck ein. Beginn ist jeweils um 16:00 Uhr.

Mit bekann­ten Weih­nachts­lie­dern will der Haus­ruck­chor die Besu­cher auf das kom­men­de Weih­nachts­fest ein­stim­men. Ent­flie­hen sie dem Advent­tru­bel und berei­ten sie sich mit besinn­li­cher Musik auf die ruhi­ge Zeit vor.

Ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm unter Mit­wir­kung der Vöck­la Voices, der Stubn­mu­sik Schweins­haxn sowie einem Blä­ser­quar­tett der Stadt­ka­pel­le Schwa­nen­stadt erwar­tet sie. Mag. Franz Lacker­bau­er umrahmt das Pro­gramm mit sei­nen Texten.

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Klaus Duftschmid.

Kar­ten­vor­ver­kauf in den Pfarr­bü­ros Schwa­nen­stadt und Ott­nang sowie bei allen Sän­gern des Haus­ruck­cho­res. Freie Platz­wahl, Ein­lass ab 15:30 Uhr.

Der Rein­erlös wird sozia­len Zwe­cken zur Ver­fü­gung gestellt.

www.hausruckchor.at