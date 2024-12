Ober­traun; In der Dach­stein­ge­mein­de wird das alte Jahr all­jähr­lich ganz tra­di­tio­nell verabschiedet.

Bereits am Sams­tag, 28. Dezem­ber 2024, fin­det das Alt­jahr­ver­bren­nen am Hall­stät­ter­see statt. Fern­ab von Stress und Hek­tik beginnt gemein­sam mit den Ober­trau­ner Wei­sen­blä­sern um 18 Uhr die Fackel­wan­de­rung vom Fest­ge­län­de Trau­n­au durch den Win­ter­wald zum Lager­feu­er ans Ufer des Hall­stät­ter­sees. Dort war­tet ein mys­ti­scher, unver­gess­li­cher Abend, spe­zi­ell für Kin­der ein Erleb­nis mit Aben­teu­er­cha­rak­ter und auch klei­ne­ren Lager­feu­ern zum Würs­tel grillen.

„Sor­gen- und Wunschfeuer“

Sym­bo­lisch wer­den an die­sem Abend beim „Sor­gen­feu­er“ die Ängs­te und Sor­gen des ver­gan­ge­nen Jah­res ins rie­si­ge Lager­feu­er gewor­fen. Die Wün­sche, Gedan­ken und guten Vor­sät­ze für das kom­men­de Jahr aber kom­men ins „Wunsch­feu­er“, damit sie in Erfül­lung gehen.

Neu­jahrs­bla­sen von Haus zu Haus!

Die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker der Orts­mu­sik­ka­pel­le Ober­traun beschlie­ßen dann am 29. und 30. Dezem­ber das alte Jahr mit dem Neu­jahrs­bla­sen von Haus zu Haus.

Schon im Jahr 1897 führ­te eine Vor­läu­fer­ka­pel­le unter dem klin­gen­den Namen „Alpen­lust“ die­sen Brauch ein. Bis Mit­te der 70er Jah­re waren die Musi­kan­ten noch direkt zu Sil­ves­ter unter­wegs. Seit eini­gen Jahr­zehn­ten wün­schen die Musi­kan­ten — auf­ge­teilt in drei Grup­pen, bei jeder Wit­te­rung egal ob dich­tes Schnee­trei­ben, Regen, Wind oder klir­ren­de Käl­te – nun bereits am 29. und 30. Dezem­ber ab Ein­bruch der Däm­me­rung musi­ka­lisch „a guats, nois Joahr“. In der Nacht von 30. auf 31. Dezem­ber tref­fen sich die Musi­kan­ten dann um Mit­ter­nacht am Gemein­de­platz zum gemein­sa­men Musi­zie­ren und um sich gegen­sei­tig ein gutes, neu­es Jahr zu wün­schen. Für alle Besu­cher, Freun­de und Bekann­te bil­det ab 22.30 Uhr der Punsch- und Tee­stand am Gemein­de­platz einen belieb­ten Treff­punkt, um auf die Neu­jahrs­blä­ser zu warten.

Ver­an­stal­tungs­hö­he­punk­te zum Jah­res­wech­sel in Obertraun:

+ Alt­jahr­ver­bren­nen am Hall­stät­ter­see: Sams­tag, 28.12.2024, ab 18 Uhr, Treff­punkt Fest­platz Ober­traun, anschlie­ßend Fackel­wan­de­rung zum Hall­stät­ter­see ins Strand­bad Obertraun

+ Neu­jahrs­bla­sen in Ober­traun von Haus zu Haus:

Sonn­tag, 29.12.2024: Orts­tei­le Reith, See und Winkl

Mon­tag, 30.12.2024: Orts­teil Brand sowie Ortsmitte

+ Alt­jah­res­ständ­chen der Orts­mu­sik­ka­pel­le Ober­traun: Mon­tag, 30.12.2024 um 24 Uhr, ab 22:30 Uhr hei­ße und küh­le Geträn­ke am Gemein­de­platz — um Mit­ter­nacht gemein­sa­mes Musi­zie­ren der 3 Neujahrsbläser-Passen

+ Neu­jahrs­fei­er in der Kop­pen­brül­ler­höh­le: Don­ners­tag, 02.01.2025, mit Fackel­zug zum Höh­len­ein­gang und Füh­rung durch die Kop­pen­brül­ler­höh­le zwi­schen 17–19:30 Uhr, Abmarsch der Füh­run­gen vom Gast­haus Koppenrast