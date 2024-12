Bereits tra­di­tio­nell ver­teilt die Feu­er­wehr­ju­gend im gan­zen Land am 24. Dezem­ber das Frie­dens­licht als Sym­bol der Hoff­nung an die Haus­hal­te. Die Über­ga­be an die Jugend­grup­pen des Bezir­kes Gmun­den fin­det im Rah­men einer gemein­sa­men Fei­er am Sonn­tag, dem 22. Dezem­ber um 18:30 Uhr in der Pfarr­kir­che Traun­kir­chen statt.

„Das Frie­dens­licht erin­nert uns an die Bot­schaft vom Weih­nachts­frie­den, der bei der Geburt Chris­ti in Beth­le­hem ver­kün­det wur­de und leuch­tet am Hei­li­gen Abend bei Mil­lio­nen Men­schen in aller Welt.“, so Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Tho­mas Dreiblmeier.

Zu die­ser musi­ka­lisch umrahm­ten Fei­er, gestal­tet von Dia­kon Ing. Rudolf Schrödl, sind alle inter­es­sier­ten Per­so­nen herz­lich eingeladen.

