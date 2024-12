Bei Plau­de­rei­en, Süßem und Sau­rem und einem guten Häferl Punsch stimmt sich das Team der Stadt­bü­che­rei Gmun­den am Frei­tag, den 20.12.2024, ab 15.00 Uhr, gemein­sam mit den Lese­rin­nen und Lesern auf das Weih­nachts­fest ein.

Aber nicht nur Lecke­rei­en wer­den gebo­ten: Auch die weih­nacht­li­che Bas­tel­stu­be für die Kids und die Topo­thek Gmun­den für die Erwach­se­nen haben ihre Tore geöffnet.

Und alle, die bei der dies­jäh­ri­gen Akti­on der Stadt­bü­che­rei mit­ge­macht haben, das Schau­fens­ter in einen Advent­ka­len­der zu ver­wan­deln, neh­men an einer Ver­lo­sung teil: Als Dan­ke­schön für´s Mit­ma­chen gibt es für Kin­der eine Jah­res­kar­te und für Erwach­se­ne 10 Gra­tis-Buchent­leh­nun­gen zu gewin­nen. Und eine klei­ne Über­ra­schung ist da dann natür­lich auch noch mit dabei.

Aus­ge­spielt wird unter allen Mit­ma­chen­den, die beim Bib-Advent anwe­send sind. Die Ver­lo­sung ist um 17.00 Uhr.

Um 18.00 Uhr liest Alfred Zier­mayr Sati­ri­sches rund um Weih­nach­ten. Freu­en Sie sich auf Tex­te aus der Feder des Gmund­ner Autors!