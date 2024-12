Zu einem gro­ßen Erfolg wur­de der Cha­ri­ty Glüh­wein­stand des ARBÖ Orts­club Gmun­den im ARBÖ Stütz­punkt Gmun­den zu Guns­ten des Ver­eins „Fah­rer für Kin­der“ am 22. und 23.12.2024. Vie­le Bekann­te, Freun­de, Gön­ner und Mit­glie­der des ARBÖ Orts­club, dem ARBÖ Stütz­punkt und des Ver­ei­nes „Fah­rer für Kin­der“ kamen vor­bei, unter­hiel­ten sich präch­tig und wur­den von der flei­ßi­gen ARBÖ Crow des Obman­nes Chris­ti­an Püh­rin­ger mit köst­li­chen Schman­kerl in fes­ter und flüs­si­ger Form bewir­tet. Der Rein­erlös und die Spen­den die­ser Cha­ri­ty Ver­an­stal­tung geht an den Ver­ein „Fah­rer für Kin­der“, der Fami­li­en mit beson­de­ren Kin­dern unter­stüt­zen, wel­che sei­tens des Gesund­heits­sys­tems oft­mals nicht die The­ra­pie­mit­tel erhal­ten, die sie benö­ti­gen. Da kommt die­ser Ver­ein ins Spiel und ver­su­chen Fami­li­en den All­tag zu erleich­tern, indem sie die Anschaf­fung / Kos­ten die­ser The­ra­pie­mit­tel übernehmen.

Der Ver­ein Fah­rer für Kin­der wur­de 2017 von LKW Fah­re­rIn­nen gegrün­det und besteht mitt­ler­wei­le aus 16 sehr enga­gier­ten Mit­glie­dern aus unter­schied­li­chen Bran­chen. Obfrau Jut­ta Jack­stadt und ihr Stell­ver­tre­ter Man­fred Haupt waren begeis­tert vom Enga­ge­ment des ARBÖ Gmun­den und konn­ten auch bei die­ser Ver­an­stal­tung eine groß­zü­gi­gen Spen­de in Höhe von EUR 750,00 von der Beleg­schaft der Fir­ma Aichin­ger Kanal­ser­vice GmbH Redl­ham ent­ge­gen­neh­men. Auch die Ein­nah­men der Spon­so­ren Back­haus Hin­ter­wirth Gmun­den, Her­mann Gru­ber Alt­müns­ter, Mit­ten­dor­fer Bau GmbH & Co KG und Erd­bau Trans­por­te Chris­ti­an Dam­bau­er kom­men dem Ver­ein „Fah­rer für Kin­der“ zu Gute.

Schön, dass es noch Men­schen gibt, die selbst­los für eine der­ar­ti­ge Ver­an­stal­tung ihre Frei­zeit zur Ver­fü­gung stel­len und so Fami­li­en in ihrem schwe­ren Leben das Dasein etwas erleich­tern. So ist das Christ­kind schon vor dem hei­li­gen Abend gekom­men und hat ein wert­vol­les Geschenk gebracht!