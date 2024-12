Im Dezem­ber erreich­te die Traun­see­tram einen his­to­ri­schen Mei­len­stein: den mil­li­ons­ten Fahr­gast im Jahr 2024! Die Traun­see­tram hat sich in den letz­ten Jah­ren zu einer wich­ti­gen Ver­kehrs­ader und einer zen­tra­len Mobi­li­täts­lö­sung in der Regi­on ent­wi­ckelt. Heu­te steht die Bahn als Vor­zei­ge­pro­jekt moder­ner und umwelt­freund­li­cher Ver­kehrs­lö­sun­gen für geleb­te Inno­va­ti­on und Zukunfts­ori­en­tie­rung. Die­se posi­ti­ve Ent­wick­lung ist vor allem auf das bedarfs­ori­en­tier­te und sehr gute, von Land OÖ und dem OÖ Ver­kehrs­ver­bund finan­zier­te Ange­bot sowie auf des­sen kon­ti­nu­ier­li­che Opti­mie­rung und Wei­ter­ent­wick­lung zurück­zu­füh­ren. Erst vor kur­zem wur­den im Rah­men des Fahr­plan­wech­sels 2024/25 das Fahr­plan­an­ge­bot erneut um Kur­se am Wochen­en­de erwei­tert. In Sum­me sind je nach Rich­tung nun sechs bis sie­ben neue Ver­bin­dun­gen auf der Gesamt­stre­cke unterwegs.

Visio­nä­res Den­ken seit 130 Jahren

Die Geschich­te der Traun­see­tram reicht über 130 Jah­re zurück, als die Gmund­ner Stra­ßen­bahn als Öster­reichs ältes­te, noch in Betrieb befind­li­che, elek­tri­sche Bahn gebaut wur­de – eine tech­ni­sche Meis­ter­leis­tung ihrer Zeit, die ohne Vor­bild ent­stand. 2018 wur­de mit dem „Jahr­hun­dert­pro­jekt Traun­see­tram“ der Zusam­men­schluss der Gmund­ner Stra­ßen­bahn mit der Traun­see­bahn zur heu­ti­gen Traun­see­tram voll­zo­gen. Trotz anfäng­li­cher Zwei­fel und kon­tro­ver­ser Dis­kus­sio­nen hat sich das Kon­zept klar bewährt.

„Seit 2018 ver­bin­det die Traun­see­tram die Men­schen und die Regio­nen rund um Gmun­den. Sie ist nicht nur eine wich­ti­ge Lebens­ader des Öffent­li­chen Ver­kehrs, son­dern mitt­ler­wei­le auch zu einem Wahr­zei­chen der Regi­on gewor­den, das untrenn­bar mit der Geschich­te der Regi­on ver­bun­den ist und auf das die Men­schen zurecht stolz sind. Eine Mil­li­on Fahr­gäs­te im Jahr sind die bes­te Bestä­ti­gung dafür, dass sich Inno­va­ti­on und Pio­nier­geist aus­zah­len“, so Gün­ther Stein­kell­ner, Lan­des­rat für Mobi­li­tät und Infrastruktur.

Ein unver­zicht­ba­rer Bestand­teil der Region

Die Lokal­bahn hat sich in den letz­ten Jah­ren mas­siv gewan­delt – nicht nur tech­no­lo­gisch, son­dern auch im Pro­fil ihrer Fahr­gäs­te. Wäh­rend Schü­ler das Ange­bot schon immer rege nutz­ten, ist das Publi­kum heu­te wesent­lich viel­fäl­ti­ger: Pend­ler, Tou­ris­ten, Aus­flüg­ler und Shop­per prä­gen das Bild. Vom frü­hen Mor­gen bis in den spä­ten Abend ist die Stre­cke eine wich­ti­ge Ver­bin­dung für Beruf, Frei­zeit, Ein­käu­fe und Erledigungen.

Auch im Frei­zeit­ver­kehr hat sich die Traun­see­tram zu einer attrak­ti­ven Alter­na­ti­ve zum Indi­vi­du­al­ver­kehr ent­wi­ckelt: Die Fahr­gast­zah­len in den Som­mer­mo­na­ten sind mitt­ler­wei­le genau­so hoch wie wäh­rend der Schul­zeit. Ein Beweis für die kon­ti­nu­ier­lich hohe Attrak­ti­vi­tät des Ange­bots und die zuver­läs­si­ge Mobi­li­täts­lö­sung, die die Traun­see­tram für die Regi­on bie­tet. Das spie­gelt sich auch in den Zah­len wider: Mit knapp 912.000 Fahr­gäs­ten erziel­te die Traun­see­tram im Jahr 2023 ein beein­dru­cken­des Rekord­ergeb­nis – ein Wachs­tum von mehr als 19 % gegen­über dem Vor­jahr. Für 2024 zeich­net sich ein wei­te­rer Zuwachs von rund 11 % ab, mit einer Mil­li­on Fahr­gäs­ten pro Jahr wird das Rekord­ergeb­nis aus 2023 noch ein­mal getoppt.

Neben ihrer Funk­ti­on im tag­täg­li­chen Schü­ler- und Pen­del­ver­kehr hat die Lokal­bahn auch eine zen­tra­le Rol­le in der Ver­an­stal­tungs­lo­gis­tik in den Gemein­den ent­lang der Stre­cke über­nom­men. Sie bewäl­tigt Besu­cher­strö­me effi­zi­ent und nach­hal­tig und trägt dadurch maß­geb­lich zum Erfolg regio­na­ler Ver­an­stal­tun­gen bei. Inno­va­ti­ve Ange­bo­te wie das Grün­berg-Kom­bi­ti­cket, der Bier­zug oder der Bratl­zug erfreu­en sich anhal­tend gro­ßer Beliebt­heit und ergän­zen das Mobi­li­täts­an­ge­bot um attrak­ti­ve Freizeitoptionen.

„Gemein­sam mit dem Land OÖ und zahl­rei­chen wei­te­ren Part­nern arbei­ten wir sehr inten­siv dar­an, lau­fend mehr Men­schen davon zu über­zeu­gen, vom Auto auf die öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel umzu­stei­gen. Umso erfreu­li­cher ist es, dass unse­re gemein­sa­men Bemü­hun­gen von den Men­schen so gut ange­nom­men wer­den und sich die­se Ent­wick­lung auch in den Fahr­gast­zah­len wider­spie­geln. Eine Mil­li­on Fahr­gäs­te sind ein Mei­len­stein für die Traun­see­tram. Zusam­men mit Stern & Haf­ferl wer­den wir auch in Zukunft alles dar­an­set­zen, die Ange­bo­te auf der Traun­see­tram im Sin­ne unse­rer Fahr­gäs­te noch wei­ter zu ver­bes­sern, um noch mehr Men­schen für den Öffent­li­chen Ver­kehr zu begeis­tern“, sagt Klaus Wim­mer, Geschäfts­füh­rer der OÖ Ver­kehrs­ver­bund Gesellschaft.

Nach­hal­ti­ge, siche­re und moder­ne Mobi­li­tät für alle

Mit ihrem Ange­bot leis­tet die Bahn einen wich­ti­gen Bei­trag zur Mobi­li­täts­wen­de. Die Ein­füh­rung attrak­ti­ver Tarif­mo­del­le wie dem Kli­ma­Ti­cket sowie geziel­te Ange­bots­ver­bes­se­run­gen för­dern den Umstieg auf öffent­li­che Verkehrsmittel.

Der mil­li­ons­te Fahr­gast 2024 ist dabei nicht nur ein Anlass zum Fei­ern, son­dern auch ein Ansporn, die Erfolgs­ge­schich­te mit wei­te­ren inno­va­ti­ven Pro­jek­ten fort­zu­schrei­ben. „Die Ehrung des mil­li­ons­ten Fahr­gas­tes der Traun­see­tram ist ein äußerst erfreu­li­ches Ereig­nis. Die Fre­quenz erhöht sich suk­zes­si­ve und kon­stant, was zu einer erheb­li­chen Auf­wer­tung der Lebens­qua­li­tät in Gmun­den sowie der gesam­ten Regi­on bei­trägt. Auch dank der Tram zählt Gmun­den in punc­to öffent­li­cher Mobi­li­tät zu den inno­va­tivs­ten und zukunfts­ori­en­tier­tes­ten Städ­ten Ober­ös­ter­reichs.“ betont Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf.

Auch bei Stern & Haf­ferl Ver­kehr, dem betriebs­füh­ren­den Unter­neh­men der Lokal­bahn, sowie bei der Lokal­bahn Gmun­den-Vorch­dorf AG, herrscht gro­ße Freu­de dar­über, dass die kon­ti­nu­ier­li­chen Bemü­hun­gen der ver­gan­ge­nen Jah­re zu einem sicht­ba­ren Erfolg geführt haben. Die posi­ti­ve Reso­nanz und das Ver­trau­en der Fahr­gäs­te bestä­ti­gen die Nach­hal­tig­keit und den Erfolg der gemein­sa­men Anstren­gun­gen: „Dass wir heu­te den mil­li­ons­ten Fahr­gast begrü­ßen dür­fen, zeigt, dass Mut und Visi­on belohnt wer­den. Unser Dank gilt allen, die die­sen Erfolg mög­lich gemacht haben. Die Bahn ist heu­te mehr als nur ein Ver­kehrs­mit­tel – sie ist ein Sym­bol für die Ver­bin­dung von Men­schen und Gemein­den, für Nach­hal­tig­keit und Lebens­qua­li­tät. Gemein­sam bli­cken wir opti­mis­tisch auf die nächs­ten Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen.“ so Gün­ter Neu­mann, Geschäfts­füh­rer von Stern & Haf­ferl Verkehr.

Mit dem mil­li­ons­ten Fahr­gast inner­halb eines Jah­res fei­ert die Lokal­bahn nicht nur ein Kapi­tel vol­ler Inno­va­ti­on, son­dern auch den Beweis, dass inno­va­ti­ve Pro­jek­te die Grund­la­ge für nach­hal­ti­ge Erfol­ge sind. Die Traun­see­tram bleibt ein leben­di­ges Bei­spiel dafür, wie Tra­di­ti­on, Fort­schritt und Umwelt­schutz Hand in Hand gehen kön­nen – für eine lebens­wer­te Regi­on. Gun­ter Mack­in­ger, Vor­stand der Lokal­bahn, macht deut­lich: „Der mil­li­ons­te Fahr­gast über­zeugt sicher auch die letz­ten Zweif­ler, dass die Traun­see­tram ein Erfolgs­mo­dell ist. Wir wer­den alles dar­an set­zen die­se Erfolgs­schie­ne fortzusetzen!“