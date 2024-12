Mond­see, 2024 – Ein ganz beson­de­res Kon­zert in der fest­lich geschmück­ten Basi­li­ka Mond­see ver­spricht am 22. Dezem­ber 2024 um 18:00 Uhr die per­fek­te Ein­stim­mung auf den Hei­lig­abend. Das Weih­nachts­ora­to­ri­um (1–3) von Johann Sebas­ti­an Bach, in einer Auf­füh­rung der Kan­to­rei St. Micha­el Mond­see und des Ensem­bles Con­sor­ti­um Lunae­la­cen­se, ent­führt die Zuhö­rer in die fei­er­li­che Atmo­sphä­re der Weihnachtszeit.

Das „Weih­nachts­ora­to­ri­um“ von Johann Sebas­ti­an Bach gehört zu den her­aus­ra­gen­den Wer­ken der west­li­chen Musik­tra­di­ti­on und erzählt die Geburt Jesu Chris­ti in fest­li­chen wie inni­gen Klän­gen. Talen­tier­te jun­ge Solis­tin­nen und Solis­ten, die bereits auf dem bes­ten Weg sind, inter­na­tio­na­le Kar­rie­ren zu star­ten: Vero­ni­ka Mair (Sopran), Maria Bal­do (Alt), Jan Hof­stet­ter (Tenor) und Ben­ja­min Sattle­cker (Bass) glän­zen mit stimm­li­cher Aus­drucks­kraft und vir­tuo­sem Kön­nen. Sie musi­zie­ren unter der Lei­tung von Gott­fried Hol­zer-Graf gemein­sam mit der Kan­to­rei St. Micha­el Mond­see und dem Con­sor­ti­um Lunae­la­cen­se, das auf his­to­ri­schen Instru­men­ten spielt und so die Klang­welt des Barock­ori­gi­nals leben­dig wer­den lässt.

Die Kom­bi­na­ti­on aus Bach’s meis­ter­haf­ter Musik, der stim­mungs­vol­len Basi­li­ka und der außer­ge­wöhn­li­chen Beset­zung ver­spricht ein Kon­zert, das nicht nur musi­ka­lisch berührt, son­dern auch das Herz erwärmt. Kar­ten im Vor­ver­kauf (VV Kat.1. 25,-, Kat. 2. 15,-)bei Tra­fik Schwaig­ho­fer Mond­see, im Klos­ter­la­den der Basi­li­ka und unter kantorei.mondsee@gmx.at.