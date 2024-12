Auf­trit­te der beson­de­ren Art leg­te das “Cho­rin­ther Inbrunst Quin­tett” aus Rüs­torf am 2. und 3. Advent­wo­chen­en­de bei der Advent­ver­an­stal­tung der Destil­le­rie Par­zmair sowie beim Rüs­tor­fer Dorf­ad­vent hin.

Ein aus­ge­wähl­tes Reper­toire aus bril­lan­ten Wer­ken der Musik­ge­schich­te mach­te die Grup­pe zu einer der Sen­sa­tio­nen der Ver­an­stal­tun­gen. Mit fan­tas­ti­schen Hits von den Beat­les über Rob­bie Wil­liams bis hin zum Alpen­trio Tirol, kom­bi­niert mit tra­di­tio­nel­len und moder­nen Weih­nachts­lie­dern, ver­zau­ber­te die begeis­ter­te Grup­pe das breit­ge­fä­cher­te Publi­kum und lös­te so man­chen Gän­se­haut­mo­ment aus.

Rhyth­misch, bewe­gend, herz­er­wär­mend — Ursprüng­lich gegrün­det zur pro­vi­so­ri­schen Umrah­mung von Wort­got­tes­diens­ten, stieg die Beliebt­heit in Rüs­torf und Umge­bung in weni­gen Mona­ten rasant an. In die­ser Grup­pie­rung haben sich fünf Her­zen gefun­den, die im sel­ben Takt schla­gen und mit jedem Auf­tritt ein Stück­chen Lie­be und Freu­de in die Welt bringen.