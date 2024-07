Eine der Poli­zei bereits amts­be­kann­te 39-Jäh­ri­ge lie­fer­te sich Diens­tag­abend in Rüs­torf und Stadl-Pau­ra eine wil­de Ver­fol­gungs­jagd mit der Poli­zei. ihr acht­jäh­ri­ges Kind saß dabei am Rücksitz.

“Am 16. Juli 2024 gegen 18:37 Uhr wur­de eine Zivil­ver­kehr­strei­fe auf der L1315 Stadl-Pauraer-Stra­ße im Orts­ge­biet Eglau, Gemein­de Rüs­torf (Bezirk Vöck­la­bruck), auf einen PKW auf­merk­sam, da die Zulas­sungs­be­sit­ze­rin bezie­hungs­wei­se die zur Tat­zeit bereits als Len­ke­rin iden­ti­fi­zier­te 39-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Wels-Land als amts­be­kannt gilt.

Len­ke­rin flüch­te­te vor Polizeikontrolle

Noch bevor die Poli­zis­ten das Blau­licht sowie das Fol­ge­ton­horn akti­vier­ten, erkann­te die Len­ke­rin die Beam­ten bezie­hungs­wei­se das Dienst­kraft­fahr­zeug und wider­setz­te sich der Anhal­tung. Sie beschleu­nig­te auf weit über­höh­te Geschwin­dig­keit und ras­te in Rich­tung Orts­zen­trum Stadl-Pau­ra davon, was ein Auf­schlie­ßen durch die Poli­zis­ten vor­erst unmög­lich machte.

Mit 155 km/h durchs Ortsgebiet

Unmit­tel­bar nach der Bus­hal­te­stel­le auf der L1315 Stadl-Pauraer-Stra­ße im Orts­ge­biet Rie­sen­berg konn­te der PKW auf etwa 50 Meter ein­ge­holt wer­den. Zu die­sem Zeit­punkt konn­te eine Fahr­ge­schwin­dig­keit der 39-Jäh­ri­gen in der Höhe von 155 km/h im Orts­ge­biet mit­tels Tacho­gra­fen des Dienst­kraft­fahr­zeu­ges fest­ge­stellt werden.

Kol­li­si­on mit gepark­tem Auto

Nach mehr­ma­li­gem Kur­ven­schnei­den bezie­hungs­wei­se Wech­seln auf die Gegen­fahr­bahn kol­li­dier­te die PKW-Len­ke­rin bei einer Kreu­zung mit dem dor­ti­gen Vor­rang­zei­chen “Vor­rang geben” sowie mit einem gepark­ten PKW. Anschlie­ßend set­ze die 39-Jäh­ri­ge ihre Fahrt fort, konn­te aber danach ange­hal­ten werden.

Acht­jäh­ri­ges Kind am Rück­sitz — Dro­gen­test verweigert

Bei der Anhal­tung stell­ten die Beam­ten fest, dass sich wäh­rend der Fahrt ihr acht­jäh­ri­ges Kind am Rück­sitz und ein 39-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck am Bei­fah­rer­sitz befan­den. Ein bei der Len­ke­rin durch­ge­führ­ter Alko­vor­test ver­lief nega­tiv, jedoch konn­ten Sym­pto­me einer mög­li­chen Beein­träch­ti­gung durch Sucht­mit­tel fest­ge­stellt wer­den. Eine Vor­füh­rung zur kli­ni­schen Unter­su­chung wur­de durch die Len­ke­rin ver­wei­gert. Gegen die 39-Jäh­ri­ge wer­den Anzei­gen an die Staats­an­walt­schaft Wels sowie Bezirks­haupt­mann­schaft Wels-Land erstat­tet”, berich­tet die Polizei.