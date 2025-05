In Rüs­torf ist Frei­tag­abend ein Auto von der B135 Gall­s­pa­cher Stra­ße abge­kom­men, durch eine Hecke in einen Gar­ten gerast und an einer Haus­mau­er zum Still­stand gekommen.

“Am heu­ti­gen Abend wur­de die Feu­er­wehr zu einem Ver­kehrs­un­fall geru­fen. Ein PKW ist auf der B135 Gall­s­pa­cher Stra­ße von der Fahr­bahn abge­kom­men und in einen Gar­ten gerast, wo er erst durch die Mau­ern des dar­auf ste­hen­den Gebäu­des zum Still­stand kam. Die Ein­satz­kräf­te führ­ten Ber­ge- und Auf­räum­tä­tig­kei­ten durch. Ver­letzt wur­de nie­mand.” Feu­er­wehr Rüs­torf, via Facebook.