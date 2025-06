In Rüs­torf ist am Vor­mit­tag des 11. Juni 2025 eine Hün­din nach einem Sturz der Besit­ze­rin ver­ängs­tigt davon­ge­lau­fen. Nach elf Tagen gab es am Sonn­tag ein Hap­py End.

Nach einem Sturz hat die Besit­ze­rin am Vor­mit­tag des 11. Juni 2025 ihre Hün­din im dich­ten Wald aus den Augen ver­lo­ren. Elf Tage lang such­ten Tier­ret­te­rin­nen und Tier­ret­ter gemein­sam mit der Besit­ze­rin nach “Cura”. Meh­re­re Tier­such­hun­de waren im Ein­satz. Wäh­rend die Hun­de­be­sit­ze­rin meh­re­re Tage lang im Wald näch­tig­te, konn­te “Cura” am Sonn­tag­vor­mit­tag — nach einer Mel­dung eines Spa­zier­gän­gers soweit wohl­auf gesi­chert werden.