Ende Novem­ber fei­er­te Lud­wig Nuss­bau­mer – Mit­be­grün­der von BNP Steu­er­be­ra­ter, mit lang­jäh­ri­gen Kli­en­ten, Part­nern, und Weg­be­glei­tern sei­nen Ein­tritt in den Ruhe­stand. Robert Ober­frank, Lei­ter Abtei­lung Bezirks­stel­len über­reich­te ihm in die­sem fei­er­li­chen Rah­men die Wirt­schafts­me­dail­le der Wirt­schafts­kam­mer Oberösterreich.

Die Wirt­schafts­me­dail­le der WKOÖ wür­digt Lud­wig Nuss­baum­ers jahr­zehn­te­lan­gen Ein­satz als Steu­er­be­ra­ter, Unter­neh­mer und För­de­rer wirt­schaft­li­cher Ent­wick­lun­gen im Bezirk Gmun­den und dar­über hinaus.

Nach sei­nem Abschluss an der Han­dels­aka­de­mie Gmun­den begann Herr Nuss­bau­mer sei­ne beruf­li­che Lauf­bahn in der Steu­er­be­ra­tungs­kanz­lei Franz Schwai­ger, wo er bald als Bilanz­buch­hal­ter tätig wur­de. Bereits 1990 leg­te er erfolg­reich die Steu­er­be­ra­tungs­prü­fung ab und über­nahm ein Jahr spä­ter mit Part­nern die Kanz­lei, die fort­an als BNP Wirt­schafts­treu­hand und Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft m.b.H. geführt wur­de. Als geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter präg­te er die Kanz­lei nach­hal­tig und setz­te Mei­len­stei­ne in der Bera­tung regio­na­ler Leit­be­trie­be. Über drei Jahr­zehn­te präg­te er maß­geb­lich den Erfolg und das Wachs­tum der Kanz­lei­grup­pe, wel­che heu­te mit sechs Stand­or­ten zu den füh­ren­den Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaf­ten Öster­reichs zählt.

Sei­ne unter­neh­me­ri­schen Akti­vi­tä­ten und sei­ne Exper­ti­se haben zahl­rei­chen Betrie­ben in her­aus­for­dern­den Situa­tio­nen Sta­bi­li­tät und Per­spek­ti­ven gebracht. Ins­be­son­de­re durch Betriebs­re­struk­tu­rie­run­gen und geziel­te Inves­ti­tio­nen trug Lud­wig Nuss­bau­mer maß­geb­lich dazu bei, Unter­neh­men auf einen erfolg­rei­chen Kurs zu führen.

Über sei­ne beruf­li­chen Erfol­ge hin­aus enga­gier­te sich Lud­wig Nuss­bau­mer aktiv für die wirt­schaft­li­che und struk­tu­rel­le Ent­wick­lung im Bezirk Gmun­den. Er brach­te sich bei­spiels­wei­se bei der Erstel­lung von regio­na­len Ent­wick­lungs­pro­gram­men und der För­de­rung von Betriebs­an­sied­lun­gen ein. Auch bei der Unter­stüt­zung von Unter­neh­mens­grün­dun­gen und der Stär­kung der Zusam­men­ar­beit zwi­schen Gemein­den und Betrie­ben spiel­te er eine zen­tra­le Rolle.

Mit sei­ner Weit­sicht und sei­nem Enga­ge­ment hat Lud­wig Nuss­bau­mer einen blei­ben­den Bei­trag zur wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lung der Regi­on geleistet.

Robert Ober­frank, Lei­ter Abtei­lung Bezirks­stel­len, über­reich­te Lud­wig Nuss­bau­mer die Wirt­schafts­me­dail­le und bedank­te sich für sei­ne Leis­tun­gen, das ent­ge­gen­ge­brach­te Enga­ge­ment und die jahr­zehn­te­lan­ge aus­ge­zeich­ne­te Zusammenarbeit.