In der klei­nen Gemein­de Pön­dorf herrscht emsi­ges Trei­ben – und das nicht nur in den Bäcke­rei­en. Die Kin­der der Volks­schu­le und des Kin­der­gar­tens haben gemein­sam mit den Gold­hau­ben­frau­en ein rie­si­ges Leb­ku­chen­haus geba­cken, das schon jetzt die Vor­freu­de auf die Advents­zeit weckt.

Mit geschick­ten Hän­den und jeder Men­ge Spaß wur­den ins­ge­samt 127 Leb­ku­chen­tei­le geformt, geba­cken und deko­riert. Unter der Anlei­tung der erfah­re­nen Gold­hau­ben­frau­en ent­stan­den dabei auch Tan­nen­bäu­me aus Leb­ku­chen, die von den Kin­der­gar­ten­kin­dern mit Glit­zer und Zucker­guss lie­be­voll ver­ziert wurden.

Das süße Meis­ter­werk wur­de in der Fest­hal­le Pön­dorf der Öffent­lich­keit prä­sen­tiert, beglei­tet von einem Auf­tritt des Schul­chors, der den Tag mit fröh­li­chen Klän­gen ver­schö­ner­te. Doch damit nicht genug: Schon bald wird das Leb­ku­chen­haus in der Vare­na zu bestau­nen sein. „Es steckt viel Arbeit und Herz­blut in die­sem Pro­jekt. Wenn wir damit noch mehr Men­schen eine Freu­de machen kön­nen, ist das der schöns­te Lohn für uns alle,“ sagt Knoll stolz.

Ein Tag vol­ler Team­geist, Krea­ti­vi­tät und süßer Genüs­se – in Pön­dorf hat die Weih­nachts­stim­mung schon begonnen!