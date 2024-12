Wir von Fri­days for Future Vöck­la­bruck und Amnes­ty Youth Vöck­la­bruck haben ver­gan­ge­nen Sams­tag (21.12.24) ein Lich­ter­meer unter dem Mot­to “Hoff­nung in schwe­ren Zei­ten” orga­ni­siert. Mit etwa 50 Per­so­nen sind wir eine klei­ne Run­de durch die Vöck­la­bru­cker Innen­stadt gezo­gen um auf Kli­ma­schutz und Men­schen­rech­te Auf­merk­sam zu machen. Anschlie­ßend durf­ten wir uns noch Reden vom Bünd­nis Vöck­la­bruck gegen Rechts, dem Armuts­netz­werk und Fri­days for Future anhö­ren. Gemein­sam haben wir ein Zei­chen gesetzt und gezeigt, dass wir die Hoff­nung nie­mals aufgeben.