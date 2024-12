Gmunden/Gschwandt, 22. Dezem­ber 2024 – In einer bewe­gen­den Ges­te der Soli­da­ri­tät und Unter­stüt­zung hat der Motor­rad­club “Black Rider MC — Black Sheep Crew” bei einem eigens dafür orga­ni­sier­ten Advent­markt auf dem Fir­men­ge­län­de der “Eisen Metall Tra­wö­ger GmbH” eine Spen­de in Höhe von 1.000 Euro an die Wit­we eines tra­gisch ver­stor­be­nen Fami­li­en­va­ters übergeben.

Der Club, der die Fami­lie per­sön­lich kennt, über­gab bei der Gele­gen­heit einen Spen­den­scheck an die Wit­we. In sei­ner Rede beton­te Club-Prä­si­dent “Pez” die Bedeu­tung die­ser Unter­stüt­zung, die nicht nur finan­zi­el­le Hil­fe in schwie­ri­gen Zei­ten sein soll, son­dern auch ein Zei­chen der Mit­mensch­lich­keit und Ver­bun­den­heit mit der Fami­lie ist. Pez erklär­te: “Wir hof­fen, mit die­ser Spen­de einen klei­nen Bei­trag zu leis­ten, um das Leid der Fami­lie zumin­dest finan­zi­ell ein wenig abzu­fe­dern. In sol­chen Zei­ten ist es beson­ders wich­tig zusam­men­zu­hal­ten, und den Men­schen zu zei­gen, dass sie nicht allei­ne sind.”

Die Geld­spen­de wur­de im Rah­men eines pri­vat orga­ni­sier­ten Advent­mark­tes über­reicht, der von vie­len Frei­wil­li­gen auf dem Fir­men­ge­län­de der “Eisen Metall Tra­wö­ger GmbH” orga­ni­siert wur­de. Der Markt, bei dem auch die “Perch­ten Tau­rus Pass Alt­müns­ter” auf­trat, war ein vol­ler Erfolg und dien­te nicht nur der Fei­er der bevor­ste­hen­den Fei­er­ta­ge, son­dern vor allem der Unter­stüt­zung der leid­ge­prüf­ten Familie.

Die Wit­we, die von der Ges­te sehr ange­tan war, bedank­te sich herz­lich bei jedem ein­zel­nen vom Club. Sie sag­te: “Die­se Unter­stüt­zung ist ein gro­ßer Trost in die­ser schwie­ri­gen Zeit und hilft mir und mei­nen Kin­dern, den schwie­ri­gen Weg ein Stück leich­ter zu gehen.”

Der Motor­rad­club zeigt mit die­ser Akti­on ein­mal mehr, wie wich­tig es ist, nicht nur für den eige­nen Zusam­men­halt zu sor­gen, son­dern auch aktiv Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men und der Gesell­schaft etwas zurückzugeben.