Auch heu­er gibt es wie­der ein Neu­jahrs­schwim­men am Hall­stät­ter­see, am 1.1. um 11 h 11 im Strand­bad Unter­see, in Bad Goi­sern, mit Neu­jahrs­kon­zert und 2 Sau­na­fäs­sern, Ein­tritt frei.

Am 1.1. 2025 ist es wie­der soweit, um 11 h tref­fen vie­le Schau­lus­ti­ge und uner­schro­cke­ne Schwim­mer am Strand­bad Unter­see zusam­men um mit­ein­an­der das neue Jahr zu begrüßen.

Um 11 h 15, mit dem Beginn des Neu­jahrs­kon­zer­tes, gehen die zahl­rei­chen Schwim­mer zu einem Count­down gemein­sam ins ca. 5 Grad kal­te Was­ser. Es han­delt sich dabei um kei­nen Bewerb son­dern jeder gestal­tet sein Schwim­men gemäß den eige­nen Fähig­kei­ten und Mög­lich­kei­ten. Man­che schwim­men gan­ze Stre­cken, ande­re gehen nur bis zur Hüf­te ins Was­ser und noch­mals ande­re kom­men im Kostüm.

Heu­er wird erst­mals ein Rauch­fang­keh­rer als Glücks­brin­ger die Neu­jahrs­ver­an­stal­tung beglei­ten, und der ist kein Kos­tüm, der ist echt. Er wird eben­so schwim­men — allein mit sei­nem Zylin­der bekleidet.

Geschwom­men wird im glas­kla­ren Was­ser des Hall­stät­ter­sees, aber das Gefühl beim Her­aus­kom­men ist als wäre es Sieg­frieds Dra­chen­blut gewe­sen und man sei unver­wund­bar für das gan­ze Jahr 2025.

Vor­be­rei­tet sind die Klän­ge der Strauß Wal­zer, eine klei­ne Labung mit Bröt­chen, war­men und kal­ten Geträn­ken und 2 vor­ge­heiz­te Sau­na Fäs­ser zum Aufwärmen.

Die Ver­an­stal­tung ist kos­ten­los und für jeder­mann zugänglich.

Die Ver­an­stal­ter „Sau­na­fassl“ in Koope­ra­ti­on mit der „Was­ser­ret­tung Bad Goi­sern“ und freu­en sich auch heu­er wie­der auf zahl­rei­ches Erschei­nen bei guter Stimmung.