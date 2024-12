Bei Holz­ar­bei­ten an einer Kreis­sä­ge erlitt ein 56-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck schwe­re Hand­ver­let­zun­gen. Trotz des dra­ma­ti­schen Vor­falls konn­te er nach der Erst­ver­sor­gung ins Kran­ken­haus gebracht werden.

Am Mon­tag, dem 16. Dezem­ber 2024, gegen 6:15 Uhr ereig­ne­te sich in einem Betrieb in Vöck­la­markt ein schwe­rer Arbeits­un­fall. Der 56-Jäh­ri­ge war mit Schnei­de­ar­bei­ten an einer Kreis­sä­ge beschäf­tigt, als er aus bis­lang unbe­kann­ten Grün­den mit sei­ner rech­ten Hand in die lau­fen­de Säge geriet.

Schnelle Hilfe vor Ort

Der schwer ver­letz­te Mann wur­de unmit­tel­bar von einem Not­arzt und dem Ret­tungs­dienst ver­sorgt. Die Erst­hel­fer reagier­ten rasch und leis­te­ten lebens­ret­ten­de Maß­nah­men, bevor der Ver­letz­te in das Kran­ken­haus Salz­burg trans­por­tiert wurde.

Polizei ermittelt Unfallursache

Die genau­en Hin­ter­grün­de des Unfalls sind Gegen­stand lau­fen­der Ermitt­lun­gen. Der Vor­fall wirft Fra­gen zur Sicher­heit am Arbeits­platz auf, die nun geklärt wer­den müssen.

