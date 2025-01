Vom 13. bis 16. Jän­ner ver­an­stal­te­te das AMS Gmun­den die Boys Days, eine Initia­ti­ve, die sich spe­zi­ell an männ­li­che Jugend­li­che im Alter von 12 bis 18 Jah­ren rich­tet. Ziel der Ver­an­stal­tung ist es, jun­gen Män­nern Beru­fe näher­zu­brin­gen, die tra­di­tio­nell von Frau­en domi­niert wer­den, und ihnen so neue Per­spek­ti­ven für ihre beruf­li­che Zukunft zu eröffnen.

„Die Boys Days sol­len männ­li­che Jugend­li­che dazu ermu­ti­gen, auch geschlech­ter­un­ty­pi­sche Beru­fe wie Kran­ken­pfle­ger oder Volks­schul­leh­rer in ihre Über­le­gun­gen ein­zu­be­zie­hen“, erklärt Leo­pold Trem­mel, Lei­ter des AMS Gmun­den. Beson­ders berei­chernd war in die­sem Jahr die Zusam­men­ar­beit mit der Schu­le für Gesund­heit- und Kran­ken­pfle­ge der OÖ. Gesund­heits­hol­ding Gmun­den, die den Teil­neh­mern einen pra­xis­na­hen Ein­blick in den Pfle­ge­be­ruf bot.

Par­al­lel dazu wur­de im Rah­men der Tech­nik­Ral­lye auch Mäd­chen die Mög­lich­keit gebo­ten, tech­ni­sche und hand­werk­li­che Beru­fe ken­nen­zu­ler­nen. Unter Anlei­tung erfah­re­ner Fach­kräf­te konn­ten sie an vier Sta­tio­nen Werk­stü­cke wie Han­dy­hal­ter und Flash­lights her­stel­len. Die HTL Vöck­la­bruck war eben­falls vor Ort und infor­mier­te die Teil­neh­me­rin­nen über Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten im tech­ni­schen Bereich.

„Unser zen­tra­les Anlie­gen ist es, Jugend­li­chen früh­zei­tig ein brei­tes Spek­trum der Arbeits­welt näher­zu­brin­gen“, betont Trem­mel. „Gleich­zei­tig wol­len wir sie für Beru­fe begeis­tern, die nicht den klas­si­schen Rol­len­bil­dern ent­spre­chen, um lang­fris­tig auch dem Fach­kräf­te­man­gel entgegenzuwirken.“

Ins­ge­samt nah­men 290 Schü­le­rin­nen und Schü­ler an den Boys Days bzw. der Tech­nik­Ral­lye teil, dar­un­ter 155 Bur­schen und 145 Mäd­chen. Die teil­neh­men­den Schu­len – dar­un­ter Mit­tel­schu­len aus Eben­see, Scharn­stein, Alt­müns­ter, Bad Ischl, Bad Goi­sern, Vorch­dorf, Laa­kir­chen und Gmun­den-Traun­dorf – zeig­ten sich begeis­tert von der Viel­falt der ange­bo­te­nen Aktivitäten.

Die Ver­an­stal­tung ver­deut­licht, wie wich­tig es ist, Jugend­li­che früh­zei­tig über die zahl­rei­chen beruf­li­chen Mög­lich­kei­ten zu infor­mie­ren und ihnen Mut zu machen, sich auch in geschlech­ter­un­ty­pi­schen Berufs­fel­dern zu engagieren.