Noch war es mög­lich des Kripp­ösch­aun in Eben­see. Und das nütz­ten wir am Mon­tag 27.1.2025. Unse­re acht köp­fi­ge Grup­pe mach­te sich auf den Weg, der uns als ers­te Sta­ti­on zur Fami­lie Franz Stü­ger vul­go Ka°librenner Krip­pe in der Heissl­feld­sied­lung führ­te. Franz Stü­ger begrüß­te uns recht herz­lich und führ­te uns in Rich­tung sei­ner Krip­pe. Im Vor­raum waren in lie­be­voll gestal­te­ten Vitri­nen Sta­tio­nen das Krip­pen­ge­sche­hen auf­ge­baut und dann öff­ne­te sich die Tür zur wohl größ­ten Krip­pe des Salz­kam­mer­gu­tes. Unbe­schreib­lich was der Krip­pen­va­ter in mühe­vol­ler Klein­ar­beit in 3–4 Wochen geschaf­fen hat. Ca. 900 Figu­ren und Tie­re haben in der Krip­pe Platz gefun­den. Auch vie­le Häu­ser und Hüt­ten des Sali­nen­or­tes fan­den ihren Platz und wur­den uns von Franz nament­lich genannt. Die typi­schen Figu­ren einer Salz­kam­mer­gut Krip­pe incl. der Salz­schif­fer auf der Traun, der Arbei­ter im Salz­berg­werk, der Sali­nen­ka­pel­le, Holz­fäl­ler, Vogel­fän­ger und vie­le mehr sind in der Krip­pe zu fin­den! Man könn­te stun­den­lang schau­en und fin­det immer wie­der Neu­es. Nach dem Ein­trag im Krip­pen­buch und einem guten Kripp­öschnap­serl ging die Krip­perl­ro­as weiter.

Nächs­te Sta­ti­on war bei Klaus Mül­leg­ger in Rind­bach bei sei­nen herr­li­chen Blockkrip­pen. Klaus ist ein spät­be­ru­fe­ner Schnit­zer, der erst mit 52 Jah­re die Schnitz­kunst erlern­te und seit­her aus­übt. Sei­ne Spe­zia­li­tät ist das Schnit­zen in Block­form. Ca. 10 cm dicke Lin­den­blö­cke wer­den mit der Ket­ten­sä­ge grob bear­bei­tet und dann mit dem Schnitz­mes­ser fein aus­ge­ar­bei­tet. Die fer­ti­gen Blö­cke bekom­men dann von einer bekann­ten Male­rin ihre farb­li­che Gestal­tung und wer­den anein­an­der gereiht. Des­halb der Name Blockkrip­pen. Aber auch sonst gibt es ver­schie­de­ne Kunst­wer­ke wie Sta­tu­en und eine Dar­stel­lung des berühm­ten Eben­seer Fet­zen­zu­ges. Unwahr­schein­lich was Klaus Mül­leg­ger da in sei­nen mehr als 30 Jah­ren Schnit­zer­tä­tig­keit geschaf­fen hat. Mit einem herz­li­chen Dan­ke­schön für sei­ne aus­führ­li­chen Erklä­run­gen ging die Roas weiter.

Wal­ter Schiff­bän­ker, Mit­glied des Män­ner­cho­res Kohl­rös­erl und Mit­ge­stal­ter der Glöck­ler­pass Rind­ba­cher hat eben­falls in sei­nem Haus ein wah­res Juwel einer Salz­kam­mer­gut­krip­pe auf­ge­stellt. Mit einer Viel­zahl von Krip­pen­fi­gu­ren, Häu­ser und Hüt­ten aus Eben­see, einer sagen­haf­ten Land­schaft aus Wur­zeln, Stei­nen und einer wun­der­schö­nen Hald ent­stand die­se Krip­pen­land­schaft. Mit ins­ge­samt 17 ver­schie­de­nen Moo­sen aus dem gesam­ten Alpen­raum aus­ge­legt ste­hen auch hier alle bekann­ten Krip­pen­fi­gu­ren der typi­schen Salz­kam­mer­gut­krip­pen. Wal­ter kennt natür­lich alle Figu­ren per Namen und erklär­te sie auch uns Krip­perl­schau­er aus­führ­lich. Es ist schon erstaun­lich wie­viel Herz­blut bei den Krip­pen­vä­tern in ihren Kunst­schät­zen steckt.

Mit einer Viel­zahl von Ein­drü­cken ver­ab­schie­de­ten wir uns auch mit „Dank­schen es war uhoam­lich sche“ bei Wal­ter und tra­ten den Heim­weg an. Jetzt freu­en wir uns auf die Krip­perl­ro­as 2026, die wir bereits ins Auge gefasst haben!