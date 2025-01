In einer Koope­ra­ti­on der Orts­stel­le Eben­see der Berg­ret­tung Ober­ös­ter­reich und der Feu­er­wehr Roith wur­de eine spe­zi­el­le Droh­ne für Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen beschafft. Die­se wird bei­den Orga­ni­sa­tio­nen bei ver­schie­dens­ten Ein­satz­fäl­len maß­geb­li­che Vor­tei­le ver­schaf­fen. Sämt­li­che für den recht­mä­ßi­gen Flug­be­trieb des Gerä­tes erfor­der­li­chen Aus­bil­dun­gen wur­den unter ande­rem in einem orga­ni­sa­ti­ons- und län­der­über­grei­fen­den Kurs für Behör­den & Orga­ni­sa­tio­nen mit Sicher­heits­auf­ga­ben in Wien absolviert.

Ers­te Ideen zur Anschaf­fung einer Ein­satz­droh­ne wur­den von bei­den Orga­ni­sa­tio­nen unab­hän­gig von­ein­an­der ent­wi­ckelt, bevor man sich nach der ers­ten Kon­takt­auf­nah­me rasch auf eine Koope­ra­ti­on einig­te. Die­se Zusam­men­ar­beit ermög­lich­te es, die finan­zi­el­len und aus­bil­dungs­in­ten­si­ven Anfor­de­run­gen einer sol­chen Inves­ti­ti­on gemein­sam zu bewäl­ti­gen und in einem für alle Betei­lig­ten ver­tret­ba­ren Rah­men umzusetzen.

Viel­sei­ti­ge Ausstattung

Nach umfang­rei­cher Recher­che und Berück­sich­ti­gung aller von den Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen ein­zu­hal­ten­den Vor­ga­ben ent­schied man sich schließ­lich für das Modell M30T des Markt­füh­rers DJI. Ein weit ver­brei­te­tes und bewähr­tes Flug­ge­rät, das bereits bei vie­len Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen sei­nen Dienst ver­rich­tet und durch sei­ne her­vor­ra­gen­den Leis­tungs­kenn­wer­te besticht. Die Droh­ne ist mit einer hoch­auf­lö­sen­den Wär­me­bild­ka­me­ra und einer 200-fachen Zoom­ka­me­ra aus­ge­stat­tet und muss durch ihre IP55-Zer­ti­fi­zie­rung auch bei wid­rigs­ten Wet­ter­be­din­gun­gen wie Regen oder Schnee­fall nicht am Boden blei­ben. Mit der Wär­me­bild­ka­me­ra kön­nen neben dem Ein­satz bei Suchen nach ver­miss­ten Per­so­nen z.B. bei einem Wald­brand Glut­nes­ter loka­li­siert und gezielt abge­löscht wer­den — die­ser Anwen­dungs­fall hat schon ein­mal beim Wald­brand am Brunn­ko­gel im Juli 2022 maß­geb­lich zum Ein­satz­er­folg beigetragen.

“Zusatz­aus­stat­tun­gen wie ein leis­tungs­fä­hi­ger Schein­wer­fer für die Aus­leuch­tung von expo­nier­ten Ein­satz­stel­len sowie ein Laut­spre­cher z.B. für die Kon­takt­auf­nah­me bei Ver­un­glück­ten machen die Droh­ne für vie­le Anwen­dungs­fäl­le einsetzbar.“

- Orts­stel­len­lei­ter Berg­ret­tung Eben­see, Hart­muth Hofstätter

Moderns­te Tech­nik will beherrscht werden

Nicht die gesetz­lich vor­ge­schrie­be­nen abzu­le­gen­den Befä­hi­gungs­prü­fun­gen für den recht­mä­ßi­gen Betrieb des Flug­ge­rä­tes stel­len die Her­aus­for­de­rung für die moti­vier­te Mann­schaft dar, eher gilt es die zahl­rei­chen tech­nisch mög­li­chen Funk­tio­na­li­tä­ten des Gerä­tes mit größt­mög­li­cher Effi­zi­enz ein­zu­set­zen. So ist es ein gro­ßer Unter­schied, ob mit der Droh­ne ledig­lich eine Luft­auf­nah­me ange­fer­tigt wer­den soll oder ob z.B. für eine Per­so­nen­su­che bei Dun­kel­heit ein weit­läu­fi­ges Such­ge­biet mit­tels Infra­rot­ka­me­ra struk­tu­riert und auto­ma­ti­siert abge­flo­gen wer­den soll. Das effi­zi­en­te Ein­set­zen der viel­fäl­ti­gen Funk­tio­nen erfor­dert eine kon­ti­nu­ier­li­che Schu­lung und hohe tech­ni­sche Kom­pe­tenz der ein­ge­setz­ten Mannschaft.

Vor­rei­ter­rol­le in Oberösterreich

Die Droh­ne ist lan­des­weit die ers­te Ein­satz­droh­ne der Berg­ret­tung. Durch die gemein­sa­me Inves­ti­ti­on in die moder­ne Droh­nen­tech­no­lo­gie wer­den die Ein­satz­mög­lich­kei­ten bei­der Orga­ni­sa­tio­nen erheb­lich erwei­tert wovon in Not befind­li­che Per­so­nen maß­geb­lich pro­fi­tie­ren werden.