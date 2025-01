Ver­gan­ge­ne Woche waren die Unternehmer:innen von Frau in der Wirt­schaft Gmun­den zu Gast in der neu eröff­ne­ten “Alte Wag­ne­rei” in Gschwandt bei Gmun­den. Die bei­den Geschäfts­füh­rer Vere­na und Tors­ten Bam­mer führ­ten die Besucher:innen durch das revi­ta­li­sier­te Gebäu­de, das jetzt als Unter­neh­mens-Cam­pus eine inspi­rie­ren­de Arbeits­um­ge­bung für Selbst­stän­di­ge, Start-Ups und Unter­neh­men bie­tet und die Regi­on bereichert.

Mit moder­nen Co-Working Spaces, varia­blen Büros und groß­zü­gi­gen Bespre­chungs­räu­men bil­det die­se Ein­rich­tung den idea­len Ort für krea­ti­ves Arbei­ten und Ver­net­zung. Für den Aus­tausch unter­ein­an­der bie­tet eine groß­zü­gig dimen­sio­nier­te Cafe­te­ria die per­fek­te Infrastruktur.

Wäh­rend des Besuchs erhiel­ten die Teilnehmer:innen span­nen­de Ein­bli­cke in die Geschich­te und die Visi­on des Cam­pus. Tors­ten Bam­mer, Initia­tor und Grün­der der “Alten Wag­ne­rei”, beton­te die Bedeu­tung eines sol­chen Ortes für die Zusam­men­ar­beit unter Unternehmer:innen. Die Ver­an­stal­tung bot nicht nur die Mög­lich­keit, die neu­en Räum­lich­kei­ten zu erkun­den, son­dern glänz­te auch mit zwei Vor­trä­gen. Kers­tin Bammin­ger infor­mier­te über die fünf Säu­len für erfolg­rei­che Bezie­hun­gen im Arbeits­all­tag, Kath­rin Abend­schein über „Femal Confidence“.

Ing.in Clau­dia Hin­din­ger, Bezirks­vor­sit­zen­de von Frau in der Wirt­schaft Gmun­den, und ihr Team, bedan­ken sich herz­lich bei Vere­na und Tors­ten Bam­mer für die herz­li­che Ein­la­dung und die infor­ma­ti­ve Füh­rung. „Die “Alte Wag­ne­rei” wird sicher­lich ein wich­ti­ger Treff­punkt für die Unternehmer:innen der Regi­on wer­den“, so Hindinger.