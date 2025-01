In Neukirchen/Altmünster hat die Hilfs­ak­ti­on „WIR HEL­FEN“ in den letz­ten 18 Jah­ren zahl­rei­che Men­schen in Not unter­stützt. Ange­sichts der stei­gen­den Lebens­hal­tungs­kos­ten und schwie­ri­gen sozia­len Bedin­gun­gen bie­tet die Initia­ti­ve schnel­le, unbü­ro­kra­ti­sche und loka­le Hil­fe für Betroffene.

Die Cari­tas warnt: Immer mehr Men­schen ste­hen vor exis­ten­zi­el­len Ent­schei­dun­gen, wie zwi­schen Hei­zen oder Essen. Um die­se Unge­rech­tig­keit zu bekämp­fen, set­zen sich Ver­ei­ne aus Neu­kir­chen unter dem Titel „WIR HEL­FEN“ für Mit­bür­ger und Ver­eins­mit­glie­der in schwie­ri­gen Lebens­la­gen ein.

Ein zen­tra­ler Bestand­teil der Akti­on sind die neun Kran­ken­bet­ten, die bis­her ins­ge­samt 13.252 Beleg­ta­ge ermög­lich­ten – das ent­spricht der Nut­zung eines Pfle­ge­bet­tes für 37 Jah­re. Franz Spiess­ber­ger ist der Ansprech­part­ner für den kos­ten­lo­sen Ver­leih die­ser Bet­ten und einer der Initia­to­ren der Hilfsaktion.

Finan­zi­el­le Unter­stüt­zung spielt eben­falls eine gro­ße Rolle:

41 Fami­li­en, die durch Krank­heit oder den Ver­lust eines Ange­hö­ri­gen in Not gerie­ten, erhiel­ten bis­her je 1.000 Euro.

Weih­nachts­ak­ti­on 2023: 18 Per­so­nen wur­den mit je 150 Euro bedacht.

Teue­rungs­aus­gleich 2022: 10 Mit­bür­ge­rIn­nen beka­men je 100 Euro.

Heiz­kos­ten­zu­schüs­se wur­den für 18 Per­so­nen online beantragt.

Ein­zig­ar­tig ist, dass alle Spen­den zu 100 % im Ort blei­ben und direkt den Bedürf­ti­gen zugu­te­kom­men. Ein gro­ßes Dan­ke­schön gebührt der Feu­er­wehr Neu­kir­chen für den Trans­port der Pfle­ge­bet­ten sowie der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter und dem Schul­wart für die Lage­rung. Die Unter­stüt­zung der Bevöl­ke­rung durch Spen­den ermög­licht es der Initia­ti­ve, schnell, anonym und unkom­pli­ziert zu helfen.

Die Orga­ni­sa­to­ren beto­nen: „Unse­re Rei­se ist noch lan­ge nicht zu Ende. Wir wer­den nicht müde, uns für unse­re Mit­bür­ger ein­zu­set­zen. Wei­ters gilt unser beson­de­rer Dank allen Mit­bür­ger, Ver­ei­nen und Gön­nern, die uns­re Akti­vi­tät unterstützen.“

Die Hilfs­ak­ti­on „WIR HEL­FEN“ zeigt ein­drucks­voll, was mit Gemein­schaft und Soli­da­ri­tät erreicht wer­den kann. Jeder Bei­trag zählt, um wei­ter­hin Men­schen in Neu­kir­chen in schwie­ri­gen Zei­ten zu unterstützen.

Spen­den­kon­to: AT85 3451 0000 0392 9247