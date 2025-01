Jän­ner 2025: zu warm, extrem tro­cken, kaum Schnee

Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter

Bezirk: Vöck­la­bruck und Gmun­den (Salz­kam­mer­gut)

Auch der Jän­ner war im lang­jäh­ri­gen Mit­tel (1991–2020) deut­lich zu warm aus. Dabei zeich­ne­te sich der gesam­te Monat durch meist hoch­druck­ge­präg­tes Wet­ter aus, wodurch nur wenig Nie­der­schlag ver­zeich­net wur­de und der Jän­ner viel zu tro­cken ausfiel.

Laut der Wet­ter­über­sicht von METEO-data (Meteo­ro­lo­ge Chris­ti­an Brand­stät­ter) bestimm­te über­wie­gend län­ge­rer Hoch­druck das Wet­ter im Salz­kam­mer­gut. Die Tief­druck­ge­bie­te vom Atlan­tik erreich­ten meist nicht ganz Mit­tel­eu­ro­pa, sodass sie die bestehen­de Wet­ter­la­ge nicht durch­bre­chen konn­ten. So gab es häu­fig Nebel bzw. Hoch­ne­bel oder Sonne.

Ledig­lich am 09. Jän­ner bzw. in der Nacht zum 10. Jän­ner sorg­te ein Tief für stür­mi­sche Böen bis 75 km/h, so z.B. in Alt­müns­ter 72 km/h sowie in Mond­see und Vöck­la­bruck 69 km/h. Auch am 28. Jän­ner wur­den gebiets­wei­se stür­mi­sche Böen bis 65 km/h gemessen.

Auf­grund der „kal­ten“ Hoch­druck­la­ge wur­den eini­ge Eis­ta­ge ver­zeich­net, also Tage, wo die Tem­pe­ra­tur den gan­zen Tag die Null­grad­mar­ke nicht über­schritt. In See­wal­chen waren es acht Tage. Die tiefs­te Tem­pe­ra­tur wur­de dabei am 14. Jän­ner mit ‑7° C gemes­sen. Eine mas­si­ve Ein­win­te­rung mit stren­gen Nacht­frös­ten gab es somit nicht. Dies spie­gel­te sich auch in den Schnee­hö­hen und Nie­der­schlags­men­gen wider. Im Flach­land gab es meist nur Schnee­fle­cken oder gera­de mal bis zu 3 cm Schnee.

Die Nie­der­schlä­ge fie­len äußerst gering aus. In See­wal­chen ist das weni­ger als die Hälf­te vom lang­jäh­ri­gen Mit­tel. Die maxi­ma­le höchs­te Tages­men­ge wur­de dabei bereits am 05. Jän­ner mit 10,2 mm pro Qua­drat­me­ter regis­triert. In Alt­müns­ter waren es am 09. Jän­ner 9 mm. In Bad Ischl wur­den am 07. Jän­ner knapp 8 mm gemes­sen, in St. Wolf­gang am sel­ben Tag knapp 9 mm.

Was erwar­tet uns jetzt im Febru­ar? Im Febru­ar ist vom Vor­früh­ling bis zum har­ten Win­ter alles mög­lich. Auf­grund des Kli­ma­wan­dels wird der Febru­ar wie­der wohl zu warm ausfallen.

Die lang­jäh­ri­ge Wet­ter­sta­tis­tik für den Febru­ar zeigt im lang­jäh­ri­gen Mit­tel eine Durch­schnitts­tem­pe­ra­tur von 0,6 Grad Cel­si­us. Im Jahr 2024 lag der Mit­tel­wert jedoch bei außer­ge­wöhn­lich mil­den 6,5 Grad. Sta­tis­tisch sind für den Febru­ar etwa sechs Eis­ta­ge zu erwar­ten. Der bis­her wärms­te Febru­ar­tag wur­de im Jahr 2017 mit einer Tem­pe­ra­tur von 20,8 Grad Cel­si­us gemessen.