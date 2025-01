Jun­ge Selb­stän­di­ge sind ehr­gei­zig, kraft­voll, mutig, dyna­misch und vor allem lei­den­schaft­lich in dem, was sie tun. Vie­le von ihnen ent­wi­ckeln sich zu unver­zicht­ba­ren Betrie­ben und tra­gen so maß­geb­lich zu Wirt­schafts­wachs­tum und Wert­schöp­fung bei. „Es ist an der Zeit, die­se Hel­den des All­tags gebüh­rend zu wür­di­gen und ins Ram­pen­licht zu stel­len“, beton­te Sebas­ti­an Nuss­bau­mer, Bezirks­vor­sit­zen­der der Jun­gen Wirt­schaft Gmun­den, beim gest­ri­gen JWOÖ-Jah­res­auf­takt im „Wohn[T]raum“ in Neu­markt im Haus­ruck­kreis. Dabei wur­den Unter­neh­men geehrt, die seit min­des­tens fünf Jah­ren mit vol­lem Herz­blut für die hei­mi­sche Wirt­schaft kämp­fen und ihren Traum von der Selb­stän­dig­keit leben.

„Selb­stän­di­ge wis­sen: Ein Unter­neh­men zu grün­den ist eine Sache. Es auf­zu­bau­en, wach­sen zu las­sen und immer alles zu geben, eine ande­re. Mit der Initia­ti­ve ‚High Five‘ wird pro Bezirk ein Vor­zei­ge­un­ter­neh­men prä­sen­tiert, das ande­ren Mut macht und seit fünf oder mehr Jah­ren den Betrieb höchst erfolg­reich führt“, erklärt Nuss­bau­mer. Neben der Aus­zeich­nung und einer ent­spre­chen­den Social-Media-Prä­senz wird allen ober­ös­ter­reich­weit geehr­ten Unter­neh­men auch auf www.jw-highfive.at eine Platt­form geboten.

Sie­ben von zehn Unter­neh­men sind lang­fris­tig erfolgreich

„Ober­ös­ter­reichs Jung­un­ter­neh­me­rin­nen und ‑unter­neh­mer wol­len etwas bewe­gen. Dies zeigt sich deut­lich in den 5.730 Neu­grün­dun­gen und 633 Über­nah­men im Jahr 2024. Doch das ist nur der Anfang: Sie­ben von zehn die­ser Unter­neh­men sind auch nach fünf Jah­ren wei­ter­hin höchst erfolg­reich. Es ist wich­tig, die­se Erfol­ge sicht­bar zu machen, den Erfah­rungs­aus­tausch zu för­dern und Anrei­ze für jun­ge Grün­de­rin­nen und Grün­der zu schaf­fen, damit die­se wei­ter­hin ihrer Lei­den­schaft nach­ge­hen“, so WKOÖ-Prä­si­den­tin Doris Hum­mer, die allen aus­ge­zeich­ne­ten Unter­neh­men per­sön­lich gra­tu­lier­te und den „High-Five“-Award überreichte.

Im Bezirk Gmun­den erhielt fol­gen­des Unter­neh­men den „High Five“ der Jun­gen Wirt­schaft Oberösterreich:

A2 Milch, Fami­lie Wall­ner & Reingruber

Die A2 Milch GmbH im Bezirk Gmun­den ist aus der Idee ent­stan­den, eine bes­ser ver­träg­li­che und bekömm­li­che Milch­sor­te anbie­ten zu kön­nen – man­che Men­schen ver­tra­gen die klas­si­sche Kon­sum­milch näm­lich nicht gut. A2 Milch ist eine unver­än­der­te natür­li­che Voll­milch. Die­se Milch wird nur von Kühen pro­du­ziert, die den rei­nen A2A2 Geno­typ im Milch­ei­weiß auf­wei­sen. In den Kühl­re­ga­len der Super­märk­te fin­det sich in der Regel jedoch immer eine Mischung aus A1A2 Beta-Kase­in. Seit dem Start im Lebens­mit­tel­ein­zel­han­del im Jahr 2018 konn­te das Unter­neh­men gute Wachs­tums­ra­ten erzie­len, stets unter dem Mot­to „A2 Milch – dein Bauch sagt ja!“. In den ver­gan­ge­nen 5 Jah­ren konn­ten rund um die Mar­ke A2 Milch 5 Voll­zeit­ar­beits­plät­ze geschaf­fen, sowie das Pro­dukt­sor­ti­ment ste­tig aus­ge­baut werden.

„Wir wol­len wie­der mehr Men­schen ermög­li­chen, Kuh­milch zu trin­ken und eine ech­te Alter­na­ti­ve zu Soja‑, Reis- und Man­del­drinks anbie­ten. A2 Milch steht für unbe­schwer­ten Milch­ge­nuss sowie nach­hal­ti­ge und trans­pa­ren­te Pro­duk­ti­on — dar­auf sind wir beson­ders stolz“, erklärt Geschäfts­füh­rer Fritz Wallner.

www.a2milch.at