Am Sonn­tag 5.1.2025 hat­te der UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den den WEV Wien in der Eis­hal­le Gmun­den zu Gast. Nach drei Nie­der­la­gen gegen die Wie­ner soll­te end­lich ein Sieg erfol­gen. Aber es kam wie­der anders. Bereits im ers­ten Spiel­ab­schnitt waren die Gäs­te nach einer Minu­te durch Ste­fan Ross­mann mit 0:1 in Füh­rung gegan­gen. Trotz zahl­rei­cher Angrif­fe woll­te bei den Hai­en kein Tref­fer gelin­gen. Mit 0:1 Rück­stand ging es auch in die ers­te Drittelpause.

In der 31. Spiel­mi­nu­te konn­ten die Wie­ner ein Power Play durch Denis Simek erfolg­reich zum 0:2 abschlie­ßen. Bei den Sharks war ein­fach der Wurm drin­nen. Ver­such­te Ein­zel­ak­tio­nen brach­ten kein Ergeb­nis. “Was tun?” war in der zwei­ten Pau­se Thema.

Im letz­ten Spiel­drit­tel lief es dann bedeu­tend bes­ser für die Haus­her­ren und in Minu­te 42 fiel durch Lucas Stött­ner (Assist Eli­as Kol­ler und Nico­lai Obo­jes) der Anschluss­tref­fer zum 1:2. Die Chan­ce leb­te wie­der und die Haus­her­ren leg­ten alles dar­an, den Aus­gleich zu erzie­len. Dies gelang dann tat­säch­lich in der vor­letz­ten Spiel­mi­nu­te durch Lau­rens Ober nach Ide­al­pass von Nic­las Mayr­hau­ser und Marc-And­re’ Dori­on mit dem 2:2. Es sah nach Over­ti­me aus und ein Sieg wäre noch mög­lich gewe­sen. Doch zwei Sekun­den vor Spie­len­de der regu­lä­ren Zeit gelang Jan Bil­la der Sie­ges­tref­fer zum 2:3 für den WEV Wien und somit erfolg­te der Wech­sel der Tabel­len­füh­rung in der ÖEL durch den WEV.

„Die Par­tie war span­nend, für das Publi­kum toll zum Anse­hen, für den Sieg hat es wie­der nicht gereicht. Mei­ne Mann­schaft ist aber auf Augen­hö­he mit dem WEV und auch mit dem KSV Kap­fen­berg, wo bereits mor­gen die nächs­te schwe­re Begeg­nung war­tet, mehr hab ich momen­tan nicht zu sagen!“ so Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner nach dem Spiel nachdenklich.

Die CaCam4Dent Sharks Gmun­den, muss­ten nach dem kräf­te­rau­ben­den Spiel am Sonn­tag 5.1.2025 gegen den WEV Wien gleich am Mon­tag 6.1.2025 gegen Vor­jah­res­meis­ter Kap­fen­berg aus­wärts antreten.

Das ers­te Drit­tel konn­ten die Sharks nach Toren in der 6. Siel­mi­nu­te durch Albin Schus­ter (Assist Marc-And­re‘ Dori­on und Jonas Kail) und in der 14. Minu­te durch Bas­ti­an Szie­ber (Zuspiel Eli­as Kol­ler und Adri­an Rosen­ber­ger) mit 1:2 für sich ent­schei­den. Der Gegen­tref­fer fiel in Minu­te 18:35 durch Kevin Mode­rer. So ging es mit 1:2 in die ers­te Pause.

26:17 gespielt und Mathi­as Hai­böck erhöh­te nach Assist von Albin Schus­ter auf 1:3 und 2 Minu­ten spä­ter netz­te Bas­ti­an Szie­ber (Assist Eli­as Kol­ler und Adri­an Rosen­ber­ger) zum 1:4 ein! Bis dahin ein Spiel nach Geschmack des Trai­ners Gre­gor Baum­gart­ner. Flo­ri­an Hoppl konn­te dann im Power Play in der 32. Spiel­mi­nu­te auf 2:4 ver­kür­zen. Die Kon­zen­tra­ti­on bei den Sharks ließ aber sicht­lich nach, der Spiel­fluss eben­falls und so gelang eine Sekun­de vor der zwei­ten Drit­tel­pau­se den Gast­ge­bern auch noch der Anschluss­tref­fer zum 3:4 durch Adri­an Stüh­lin­ger. In der 2. Drit­tel­pau­se hieß es durch­schnau­fen für Sharks und dann mit Voll­gas ohne Stra­fen ins letz­te Drittel!

4 Minu­ten im letz­ten Spiel­ab­schnitt sind vor­über und Luca Fasching gleicht im Allein­gang für den KSV zum 4:4 aus und eine Minu­te spä­ter erfolg­te erst­mals die Füh­rung für die Haus­her­ren durch Kris­tof Rein­th­a­ler mit dem 5:4. Bei zumin­dest 2 Gegen­tref­fern war auch Pech für die Haie dabei, als der Puck vom eige­nen Spie­ler ins Netz schlit­ter­te. Alle Bemü­hun­gen der Sharks doch noch den Aus­gleich zu schaf­fen und even­tu­ell in die Ver­län­ge­rung zu gehen schei­ter­ten lei­der. So kam es zur zwei­ten knap­pen Nie­der­la­ge in zwei Tagen und der Frust war natür­lich ent­spre­chend groß.

“Bei der heu­ti­gen Par­tie kann ich mei­ner Mann­schaft nichts vor­wer­fen. Es wur­de gekämpft, sehr gut mann­schafts­dien­lich gear­bei­tet und weder Glück noch Schieds­rich­ter waren auf unse­rer Sei­te. Wir konn­ten Platz zwei in der Tabel­le hin­ter dem WEV zwar hal­ten, aber Kap­fen­berg ist bis auf einem Punkt hin­ter uns. Die­se drei Mann­schaf­ten wer­den auch in den nächs­ten Par­tien bis zum Ende der Vor­run­de um die Plat­zie­run­gen in der Tabel­le figh­ten“, so Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner im Tele­fo­nat gleich nach dem Auswärtsspiel.

Am 11.1.2025 sind die Sharks beim ATSE Graz zu Gast und am 18.1.2025 dann beim HDK Maribor/Slowenien. ACH­TUNG! Am Sams­tag 25.1.2025 emp­fängt der UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den den ATSE Graz und Tags dar­auf am Sonn­tag 26.1.2025 HDK MARIBOR/Slowenien in der Eis­hal­le Gmun­den. Spiel­be­ginn jeweils um 18:30 Uhr. Auf vie­le treue Eis­ho­ckey­fans freut sich das gesam­te Shark Team!