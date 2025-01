Groß­ar­ti­ger Erfolg für Rein­hard Leix­ner, Phy­sio­the­ra­peut am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum (SK) Vöck­la­bruck: Der 49-jäh­ri­ge Vöck­la­bru­cker hat bei der Welt­meis­ter­schaft im Bogen­schie­ßen im Mixed-Bewerb Gold für Öster­reich geholt.

Erst wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie hat Rein­hard Leix­ner den Bogen­sport für sich ent­deckt – und darf sich nun über sei­nen bis­her größ­ten sport­li­chen Erfolg freu­en: Bei der Welt­meis­ter­schaft im 3‑D-Bogen­schie­ßen im Slo­we­ni­schen Mok­ri­ce hol­te der drei­fa­che Fami­li­en­va­ter Gold – gemein­sam mit sei­ner Team­kol­le­gin Clau­dia Weinberger.

Nach einer Sai­son im Brei­ten­sport wech­sel­te Leix­ner in den Leistungssportbereich

Sei­ne Tätig­keit als Phy­sio­the­ra­peut am SK Vöck­la­bruck war Rein­hard Leix­ner eine gro­ße Hil­fe beim Ein­stieg in den Bogen­sport im Herbst 2020. „Durch mei­ne beruf­lich beding­te Fähig­keit, Bewe­gun­gen zu zer­le­gen und zu ana­ly­sie­ren, konn­te ich mir in Kom­bi­na­ti­on mit ver­schie­de­ner Lite­ra­tur und dem Anse­hen von Vide­os die Tech­nik des Bogen­schie­ßens selbst erler­nen und antrai­nie­ren.“ Nach bereits einer Sai­son im Brei­ten­sport­be­reich gelang Rein­hard der Sprung in den Leis­tungs­sport­be­reich. Er ist seit 2023 Natio­nal­ka­der­schüt­ze und wur­de 2024 durch sei­ne kon­stant guten Tur­nier­leis­tun­gen vom Bun­des­trai­ner für den Beschi­ckungs­ka­der als offi­zi­el­ler Ver­tre­ter Öster­reichs bei inter­na­tio­na­len Groß­ereig­nis­sen nominiert.

Der Bogen­sport an sich ist übri­gens auch aus Leix­ners phy­sio­the­ra­peu­ti­scher Sicht ein sinn­vol­les Trai­ning: Für die auf­rech­te Kör­per­hal­tung ist eine kräf­ti­ge Rücken- und Bauch­span­nung nötig. Wäh­rend des Ziel­vor­gangs wer­den außer­dem Kon­zen­tra­ti­on, men­ta­le Stär­ke und Fokus­sie­rung geschult.