Am 22. und 23.12.2024 fand am ARBÖ-Stütz­punkt Gmun­den ein vom ARBÖ Orts­club Gmun­den orga­ni­sier­ter Cha­ri­ty Glüh­wein­stand statt, des­sen Rein­ge­winn an den Ver­ein „Fah­rer für Kin­der“ gedacht war. Am Sams­tag 25.1.2025 war nun der Tag gekom­men, die Spen­de von sage und schrei­be € 2000,- an den Vor­stand des Ver­ei­nes „Fah­rer für Kin­der” im Gast­haus RABL in Gschwandt zu über­ge­ben. Natür­lich war die Freu­de über den gro­ßen Betrag bei ALLEN Betei­lig­ten rie­sen­groß und es kann mit der Spen­de wie­der vie­len Fami­li­en gehol­fen wer­den. Eine tol­le Akti­on vom Team des ARBÖ Gmun­den rund um Obmann Chris­ti­an Püh­rin­ger, zu dem man nur gra­tu­lie­ren kann.