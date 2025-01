Die Berg­ret­tung stand am Frei­tag­abend am Grün­berg in Gmun­den nach einem Sturz mit einem Zip­fel­b­ob im Ein­satz. Ein Mann erlitt eine schwe­re Rückenverletzung.

“Wir wur­den am Frei­tag­abend um 22:15 Uhr auf den Grün­berg alar­miert. Auf der ehe­ma­li­gen Ski­pis­te kam ein 46-jäh­ri­ger Mann mit einem Mini­bob (“Zipfl­b­ob”) schwer zu Sturz, nach­dem er eine Gelän­de­kup­pe über­sah und unkon­trol­liert abhob. Der Mann zog sich eine schwe­re Rücken­ver­let­zung zu und wur­de von uns, gemein­sam mit dem Roten Kreuz und einer Alpin­po­li­zis­tin, an Ort und Stel­le erst­ver­sorgt. Der Unfall­ort befand sich eini­ge hun­dert Meter von der nächs­ten befahr­ba­ren Forst­stra­ße ent­fernt, wes­halb wir den Ver­letz­ten mit der Gebirgstra­ge abtrans­por­tie­ren muss­ten. Er wur­de in wei­te­rer Fol­ge von der Ret­tung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert”, berich­tet die Berg­ret­tung Gmunden.