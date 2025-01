Mit zwei Aus­wärts­spie­len been­de­ten Eben­sees Ball­künst­ler den Grund­durch­gang in der 2. Tisch­ten­nis-Bun­des­li­ga. Im Sams­tag­spiel gegen Gumpoldskirchen/Mödling lagen die Eben­seer über­ra­schend bereits 5:3 gegen den Tabel­len­zehn­ten zurück, ehe „Oldie“ Ivan Kara­bec noch das wich­ti­ge Ein­zel gegen Chris­to­pher Krä­mer und das Dop­pel gemein­sam mit Lio­nel Stift gewin­nen konn­te. Durch die­ses Remis zog TTC Bie­sen­feld Linz an den Eben­se­ern vor­bei und erklomm die Tabel­len­spit­ze. Tags dar­auf zeig­ten sich die Eben­seer ver­bes­sert und wie­sen Schluss­licht Alt-Erlaa mit einem deut­li­chen 6:1‑Sieg in die Schran­ken. Nach­dem Bie­sen­feld im Par­al­le­spiel eben­falls gewann, bedeu­tet dies für die mukis den zwei­ten Tabel­len­rang nach dem Grunddurchgang.

Nun wer­den die Tabel­le und die Punk­te hal­biert. Im Obe­ren Play-Off war­ten auf die Eben­seer nun drei Heim- und vier Aus­wärts­spie­le im Kampf um den Meis­ter­ti­tel. Die gro­ße Stär­ke Eben­sees liegt im Heim­pu­bli­kum, das als bes­tes in der gesam­ten Bun­des­li­ga gese­hen wird. Die Play-Off-Spie­le star­ten am 15. Febru­ar 2025.