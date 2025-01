Es wollte nicht sein, 2:0 Niederlage auswärts gegen HDK Maribor/ Slowenien am Samstag 18.1.2025.

Nach gutem Start im ers­ten Spiel­ab­schnitt folg­ten zwei Unacht­sam­kei­ten im eige­nen Drit­tel, die bein­hart von den Gast­ge­bern aus­ge­nützt wur­den. In der 9. Spiel­mi­nu­te erziel­te Dani­lo Toma­se­vic im Allein­gang das1:0 für die Haus­her­ren. Zwei Minu­ten spä­ter muss­te Dome­nic Burg­hard im Tor der Sharks nach einem plat­zier­ten Schuss die Hart­gum­mi­schei­be zum 2:0 pas­sie­ren las­sen! So ging es auch in die ers­te Drittelpause.

Spiel­ab­schnitt 2 und 3 ver­lie­fen ohne wei­te­re Tref­fer aber mit vie­len Stra­fen, ins­ge­samt 12 Minu­ten bei Mari­bor und 14 Minu­ten bei den Hai­en! Lei­der konn­te kei­nes der Über­zahl­spie­le der Sharks genützt wer­den! Ein­deu­tig bes­ter Spie­ler des Tages war bei Mari­bor der Tor­hü­ter Zdralo­vic Omar, der kei­nen der 31 Tor­schüs­se der Sharks in sei­nen „Kas­ten” ließ, bei den Gast­ge­bern wur­den 2 von 20 Schüs­sen aufs Tor letzt­end­lich zum 2:0 Erfolg genützt.

Im Tele­fon­ge­spräch gleich nach der Begeg­nung mein­te Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner: „Die Gast­ge­ber haben mit voll­stän­di­gem Kader alles auf eine Waag­scha­le für den letz­ten Play off Platz gewor­fen. Das Spiel war kör­per­be­tont aber auf wei­ten Ste­cken fair. Mei­ne Mann­schaft muss­te eini­ge Aus­fäl­le kom­pen­sie­ren und tat sich damit schwer. Es war nicht unbe­dingt unser Tag. Die Chan­ce auf Tabel­len­platz eins ist weg, Platz drei jedoch hin­ter Kap­fen­berg und WEV nach einem 4:1 für Kap­fen­berg am heu­ti­gen Tag abge­si­chert. Jetzt Kon­zen­tra­ti­on auf die bei­den Heim­spie­le und schau­en, dass der Kader wie­der kom­plett wird! Gra­tu­la­ti­on an Mari­bor zum heu­ti­gen Heimsieg!“

Span­nend wird es noch­mals am kom­men­den Wochen­en­de. Da tref­fen die Cam4Dent Sharks Gmun­den am Sams­tag 25.1.2025 in der MUKI EIS­ARE­NA Gmun­den auf ATSE Graz und Tag’s dar­auf am Sonn­tag 26.1.2025 auf HDK Maribor/Slowenien. Die Haie könn­ten die Punk­te­an­zahl in der Tabel­le erhö­hen und ev. auch in der Wer­tung eine Ver­bes­se­rung von Platz 3 errei­chen. Auf alle Fäl­le wer­den sie alles geben uund den Fans in der Eis­hal­le Gmun­den span­nen­de Spie­le bie­ten. Das gesam­te Shark Team freut sich auf zahl­rei­chen Besuch der treu­en Fans!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS