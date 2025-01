Salz­kam­mer­gut-Media Ges.m.b.H. mit Fir­men­sitz in Gmun­den freut sich über die INEO-Aus­zeich­nung der WKO Ober­ös­ter­reich für ihr vor­bild­li­ches Enga­ge­ment in der Lehrlingsausbildung.

Aktu­ell beschäf­tigt die Salz­kam­mer­gut-Media Ges.m.b.H., bekannt auch als Salz­kam­mer­gut Druck, 45 Mit­ar­bei­ter am Stand­ort Gmun­den und bil­det vier Lehr­lin­ge in den Beru­fen Medienfachfrau/mann, Bürokauffrau/mann und Drucker/in aus. Wäh­rend der Aus­bil­dung wer­den Lehr­lin­ge in ver­schie­de­nen Berei­chen wie Off­set­druck, Buch­bin­de­rei, Post­press­tech­no­lo­gie, Medi­en­de­sign und Digi­tal­druck ein­ge­setzt, um ein umfas­sen­des Ver­ständ­nis in der Druck­bran­che zu erlangen.

Die INEO-Aus­zeich­nung steht für Inno­va­ti­on, Nach­hal­tig­keit, Enga­ge­ment und Ori­en­tie­rung und wird an Betrie­be ver­lie­hen, die sich in beson­de­rem Maße für die Aus­bil­dung jun­ger Fach­kräf­te ein­set­zen. Die Salz­kam­mer­gut-Media Ges.m.b.H. erfüllt die­se Kri­te­ri­en und trägt somit wesent­lich zur Siche­rung des Fach­kräf­te­nach­wuch­ses in der Regi­on bei.

Für ihr vor­bild­li­ches Enga­ge­ment in der Lehr­lings­aus­bil­dung wur­de die Salz­kam­mer­gut-Media Ges.m.b.H. von der Wirt­schafts­kam­mer Ober­ös­ter­reich mit der INEO-Aus­zeich­nung geehrt. Die Über­ga­be der Urkun­de erfolg­te durch WKO Bezirks­stel­len­lei­te­rin Sig­rid Schus­ter an Geschäfts­füh­rer Dani­el Fürst­ber­ger und sein Team.

„Wir freu­en uns sehr mit Dani­el Fürst­ber­ger und sei­nem enga­gier­ten Team über die ver­lie­he­ne INEO-Aus­zeich­nung. Die­se unter­streicht das her­aus­ra­gen­de Enga­ge­ment im Bereich der Lehr­lings­aus­bil­dung“, hebt Sig­rid Schus­ter hervor.

Auch in Zukunft wün­schen wir dem Aus­bil­dungs­be­trieb alles Gute und viel Freu­de bei der Aus­bil­dung zukünf­ti­ger Fach­kräf­te für die ober­ös­ter­rei­chi­sche Wirtschaft!