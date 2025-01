Trotz Käl­te und Regen mach­ten sich die Glöck­ler­pass Traun­sto­a­na am Sonn­tag 5.1.2024 bereits um 10:00 Uhr Vor­mit­tag auf den Weg durch ganz Gmun­den, um die bösen Win­ter­geis­ter mit dem Geläu­te der Glo­cken und am Abend mit den beleuch­te­ten Lich­ter­kap­pen zu ver­trei­ben. Zur Ein­stim­mung wur­de im Glöck­ler­quar­tier “Baucht­bau­er” bei Chris­ta und Roman noch gesun­gen, gefrüh­stückt und auch herz­lich DAN­KE für die Unter­brin­gung gesagt.

Bei den ver­schie­de­nen Sta­tio­nen wie Rat­haus Gmun­den bei Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf, im Cafe Brandl bei Lul­zim Fej­zul­lahi, Im See­ho­tel Schwan bei Fam. Nöst­lin­ger, bei Fam. Heinz Löber­bau­er, wei­ter bei Fam. Föt­tin­ger “Fischil­gut”, Fam. Chris­ti­an Dickin­ger und bei Fam. Har­rin­ger “See­hol­zer” wur­den wir herz­lich will­kom­men gehei­ßen und auch aus­gie­big verköstigt.

Das High­light des Tages war natür­lich die Teil­nah­me beim Glöck­ler­lauf am Rat­haus­platz Gmun­den, wo hun­der­te Zuschau­er mit Applaus die ver­schie­de­nen Glöck­ler­pas­sen und das Dop­pel­quar­tett Edel­weiß, die als die hei­li­ge drei Köni­ge mit dem Schiff ange­kom­men waren, emp­fan­gen haben. Mit den Lie­dern “Es wird scho gleich dum­pa” und “O Wun­na über Wun­na” von hun­der­ten Glöck­nern gesun­gen war der Höhe­punkt des Glöck­ler­lau­fes 2025 in Gmun­den erreicht.

Einer der schöns­ter Bräu­che unse­rer Hei­mat war lei­der viel zu schnell wie­der vor­bei und die Freu­de auf den Glöck­ler­lauf 2026 wird uns das gan­ze Jahr über begleiten!