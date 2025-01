In Eben­see am Traun­see wur­den die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Sonn­tag­vor­mit­tag zu einer Per­so­nen­eva­ku­ie­rung eines Nah­ver­kehrs­zu­ges alarmiert.

Eine Ober­lei­tungs­stö­rung hat laut ÖBB dazu geführt, dass ein Nah­ver­kehrs­trieb­wa­gen auf offe­ner Stre­cke zwi­schen Eben­see am Traun­see und Bad Ischl zum Ste­hen gekom­men ist. Ver­su­che den Zug wie­der in Gang zu set­zen, bezie­hungs­wei­se in den nächs­ten Bahn­hof zu zie­hen, waren vor­erst nicht gelun­gen, sodass ent­schie­den wur­de, den Zug zu räu­men. Der Ein­satz der Feu­er­wehr konn­te auf­grund der über­schau­ba­ren Anzahl an Fahr­gäs­ten offen­sicht­lich rasch wie­der abge­schlos­sen wer­den. Sie wur­den zum nächs­ten Bahn­hof gebracht.

Der Schie­nen­ver­kehr auf der Salz­kam­mer­gut­bahn­stre­cke war für etwa vier Stun­den unter­bro­chen. Der klei­ne Bahn­über­gang an der Grün­an­ger­stra­ße war eben­so blo­ckiert. “Ein Schie­nen­er­satz­ver­kehr zwi­schen Ebensee/Traunsee Bahn­hof und Bad Ischl Bahn­hof wur­de ein­ge­rich­tet”, teil­te die ÖBB mit.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber