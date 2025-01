Muki Eis­are­na Gmun­den: UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den gegen HDK Maribor/ Slo­we­ni­en am Sonn­tag 26.1.2025! Ein Power­spiel mit allem was dazu gehört! 2:41 Minu­ten gespielt, Paul Ornetze­der auf Mario Pich­ler, der spielt wei­ter auf Jan Han­nes Mai­er­ho­fer und es steht 1:0 für die Sharks. 36 Sekun­den spä­ter knall­te Nico­lei Obo­jes nach Assist von Alwin Schus­ter und Ian Motil die Hart­gum­mi­schei­be ins Tor der Gäs­te. Auf der Spiel­uhr 12:38. Nico­lai Obo­jes in Schei­ben­be­sitz, wei­ter auf Jonas Kail, der ver­län­gert auf Bas­ti­an Szie­ber, Hacken vorm Tor und rein mit dem Puck zum 3:0. Noch eini­ge Chan­cen auf bei­den Sei­ten, aber mit 3:0 ging es in die ers­te Pause!

In der 23. Spiel­mi­nu­te war es Eli­as Kol­ler der nach Assist von Patrick Gaf­fal und Mathi­as Hai­böck, den Puck zum 4:0 im Tor der Gäs­te ver­senk­te und mit dem 5:0 in Minu­te 34:40 trug sich Marc-And­re Dori­on (Assist Alwin Schus­ter und Lau­rens Ober) mit einem geziel­ten Weit­schuss in die Tor­schüt­zen­lis­te ein. 4 Minu­ten vor Ende des zwei­ten Spiel­ab­schnit­tes war nach eini­gen Stra­fen die Straf­bank auf bei­den Sei­ten über­be­legt. Da lagen die Ner­ven der Gäs­te blank und ein paar Hel­me und Hand­schu­he flo­gen. Im Power­play der Gäs­te gelang auch in Über­zahl das 5:1 durch Dani­lo Tama­se­vic. Pau­se nach 40 Spielminuten.

Die Gemü­ter waren beru­higt, die Kon­zen­tra­ti­on wie­der auf Eis­ho­ckey gerich­tet. Die Spiel­uhr zeig­te 45:41 Minu­ten, Alwin Schus­ter tritt an, Pass auf Ian Motil und wei­ter zu Lau­rens Ober, der geschickt die Hart­gum­mi­schei­be am Tor­mann der Gäs­te vor­bei ins Tor zum 6:1 lenk­te. Den Schluss­punkt setz­te Bas­ti­an Szie­ber schließ­lich nach Assist von Lukas Stött­ner und Eli­as Kol­ler mit dem 7:1 in der 53. Spielminute.

„Die­se Begeg­nung hat den vie­len Zuschau­ern alles gebo­ten, was Eis­ho­ckey so span­nend macht. Aus mei­ner Sicht war beim Stand von 5:0 der Aus­ras­ter der Gäs­te völ­lig sinn­los. Das Spiel lief bis dahin wirk­lich gut. Gott sei Dank haben sich mei­ne Sharks beru­higt und dann wie­der beherzt Eis­ho­ckey gespielt. Das vor­ge­nom­me­ne Ziel der zwei Sie­ge in den letz­ten bei­den Heim­spie­len der Vor­run­de in der ÖEL haben wir sou­ve­rän geschafft. Nach die­sem Spiel­tag lie­gen die Sharks auf Platz 2 der Tabel­le mit 31 Punk­te nur 1 Punkt hin­ter dem WEV Wien mit 32 Punk­ten, Kap­fen­berg auf Platz 3 mit eben­falls 31 Punk­ten, Platz 4 Mari­bor mit 13 Punk­ten und Graz Schluss­licht mit 7 Punk­ten. In der kom­men­den Woche haben wir Spiel­pau­se, da wer­den die letz­ten bei­den Par­tien aus­ge­tra­gen und dann die Play off Run­de zwi­schen Ost,- und West­grup­pe aus­ge­lost. Da wird es dann auch für die UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den rich­tig ernst. Beginn des Play off wird vor­aus­sicht­lich Sams­tag 8.2.2025 sein. Wahr­schein­lich auch ein Heim­spiel in der MUKI Eis­are­na. Ankün­di­gung erfolgt recht­zei­tig. Als Trai­ner muss ich sagen, dass sich das Niveau der Mann­schaft in Gmun­den sicher erhöht hat. Mit 10 Sie­gen, 5 Nie­der­la­gen mit kaum mehr als 1 Tor Unter­schied und dies mit eini­gen jun­gen, talen­tier­ten Spie­lern, denen noch der Fein­schliff fehlt, kann sich sehen las­sen. Auf alle Fäl­le macht mir die Funk­ti­on des Trai­ners mit die­ser Mann­schaft echt Spaß und Freu­de und wir wer­den wei­ter nach vor­ne arbei­ten!“, so Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner nach dem Spiel und vor­aus­bli­ckend auf das gro­ße Fina­le im Play off.