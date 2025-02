Prin­zes­sin Cla­ra I. und Prinz Ste­fan I. heißt das Prin­zen­paar 2025.

Im Rah­men der Faschings­er­öff­nung der FF St. Aga­tha im Gast­haus Metz­ger­wirt Vieh Heli trat das neue Prin­zen­paar sei­ne Regent­schaft an. Kom­man­dant Hau­ser Micha­el hat­te die Ehre, das neue Faschings­paar im Bei­sein zahl­rei­cher Gäs­te vor­stel­len zu dür­fen. Ein fil­mi­scher Rück­blick auf den Fasching­zug 2023 sowie Schnapp­schüs­se der Prin­zen­paa­re von 1995 bis 2023 brach­ten so man­che noch­mals zum Schmun­zeln und so konn­ten die Besu­cher einen fröh­li­chen Abend verbringen.

Aber bereits am Sams­tag, 22. Febru­ar 2025, ist der nächs­te Pro­gramm­punkt im Fasching der FF St. Aga­tha zu erwar­ten. Die seit vie­len Jah­ren sehr belieb­te “Oat­na Fasching­zei­tung” wird durch zahl­rei­che Aus­trä­ger in den Ort­schaf­ten Bad Goi­serns ver­teilt. Den Höhe­punkt aber bil­det heu­er wie­der der “Oat­na Faschin­g­um­zug” am Fasching-Sonn­tag ab 14.00 Uhr, heu­er ange­führt von Prin­zes­sin Cla­ra I. und Prinz Ste­fan I.