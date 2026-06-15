Eine Ausstellung wunderschöner Kunstbücher und interessante Workshops zu Kalligrafie, Buchbinden und der japanischen Papierfalttechnik Kusudama kann man ab 18. Juni im Hand.Werk.Haus Salzkammergut erleben.

Wer in den letzten Jahren den Meisteradvent im Hand.Werk.Haus besucht hat, kennt vielleicht schon die kunstvollen Papierkugeln der Textil- und Papierspezialistin Renata Samojedna. Beim Buch.Kunst.Papier-Symposium von 18.-21 Juni kann man selbst lernen, solche papierenen Kostbarkeiten herzustellen, bei einem von Renatas “Kusudama”-Workshops.

Es gibt aber noch mehr zu erleben: Einblicke in die Kunst der Kalligrafie (und was diese mit der eigenen Handschrift zu tun hat) erhält man bei der Schriftkünstlerin Claudia Dzengel an den Nachmittagen des 18. und 19. Juni. Tiefer in die Materie einsteigen kann man bei ihren Workshops “Schreiben mit Spitzfeder” bzw. “Brushpen” am Samstag, 20. Juni.

Die grundlegenden Techniken des Buchbindens vermittelt Michael Körner vom Hand.Werk.Haus an den Nachmittagen des Donnerstags und Freitags. Für alle Workshops wird um Anmeldung unter kommunikation@handwerkhaus.at oder 0650 5155975 gebeten.

Wer allgemein für das Thema Buch und Papier interessiert, dem sei der Samstag abend ans Herz gelegt: Um 18 Uhr zeigt die Buchgaleristin Susanne Padberg einen Überblick über aktuelle Trends in der Buchkunst, gefolgt von einer Podiumsdiskussion unter den anwesenden Künstler*innen und Handwerker*innen. Musik von und mit Toni Burger an der Geige lädt zu einem gemütlichen Ausklang des Abends ein!

In den Ausstellungsräumen des Hand.Werk.Hauses finden sich zu den Öffnungszeiten des Hand.Werk.Hauses Beispiele aktueller Buch- und Papierhandwerkskunst von Heidrun Edelsbacher, Christian Fuchs, Elisabeth Öggl, Veronika Laimer-Hubmann und den Vortragenden. Natürlich können manche Exponate auch käuflich erworben werden.

Bereits jetzt in den Kalender eintragen sollte man sich die Drechseltage “Art of Turning” von 9.-11. Oktober im Hof Neuwildenstein: Diese drei Tage voller Handwerk, Vermittlungsangebote und hochwertiger Handwerkskunst werden im Zeichen des “Drehens” in allen Formen stehen.

Ausstellung und Geschäft haben ganzjährig geöffnet, nähere Informationen zum Programm unter www.handwerkhaus.at/veranstaltungen.