Hin­ter Linz/Stadt (860), Vöck­la­bruck (600) und Linz/Land (586) belegt der Bezirk Gmun­den mit 406 neu gegrün­de­ten Unter­neh­men den vier­ten Platz im Ran­king der ober­ös­ter­rei­chi­schen Grün­der­zah­len. Den größ­ten Anteil an den Grün­dun­gen im Bezirk haben jene der Spar­te Gewer­be und Hand­werk (189) gefolgt von den Spar­ten Han­del (110) und Infor­ma­ti­on und Con­sul­ting (77). Dann fol­gen Tou­ris­mus- und Frei­zeit­wirt­schaft (20) und Trans­port und Ver­kehr (10). Die Spar­ten Indus­trie und Ban­ken und Ver­si­che­run­gen wei­sen kei­ne neu­en Unter­neh­men auf.

„Sieht man sich die Zah­len genau­er an, dann fällt auf, dass es zu den meis­ten Grün­dun­gen in der Fach­grup­pe der Unter­neh­mens­be­ra­tung, Buch­hal­tung und Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie kam“, erklärt WKO-Bezirks­stel­len­lei­te­rin Sig­rid Schus­ter. Auch der Direkt­ver­trieb ver­zeich­ne­te mit 28 Neu­grün­dun­gen gro­ßen Zuspruch.

Inter­es­sant ist auch, dass im Bezirk Gmun­den mehr Frau­en (164) ein Unter­neh­men grün­de­ten als Män­ner (163). Ober­ös­ter­reich­weit liegt der Män­ner­an­teil bei 52% am Grün­dungs­ge­sche­hen. In der Geschlechter­sta­tis­tik nicht ent­hal­ten sind die 79 neu­en Gesell­schaf­ten im Bezirk, die 2024 im Fir­men­buch ein­ge­tra­gen wurden.

Auf Gemein­de­ebe­ne liegt Bad Ischl mit 57 Neu­grün­dun­gen vor Gmun­den (52) und Alt­müns­ter (44). Einen hohen Zuwachs gab es bei Über­nah­men (+49%). In die­sem Bereich waren 2024 55 Betrie­be betroffen.

„Mit unse­rem Grün­de­rIn­nen-Ser­vice in Gmun­den und Bad Ischl unter­stüt­zen wir mit viel Know-How Men­schen bei ihrem Schritt in die Selb­stän­dig­keit“, so Schuster.