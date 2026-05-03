In Regau ist es am späten Samstagnachmittag zu einem Brand in einem Kino gekommen. Drei Feuerwehren, Rettung und Polizei standen im Einsatz.

Ein besonders spannendes „Kinoerlebnis“ gab am Samstagnachmittag für Kinobesucher in Regau. Das Kino musste aufgrund eines Brandes evakuiert werden.

Die Feuerwehr wurde anfangs zu einem Brandverdacht gerufen, zwischenzeitlich schlug auch die Brandmeldeanlage Alarm, wenig später wurden zudem zwei umliegende Feuerwehren mit dem Einsatzbegriff „Brand Gebäude mit Menschenansammlung“ alarmiert.

In einem Technikraum – im Bereich der Stromversorgung des Kinos – ist ersten Angaben nach ein Brand ausgebrochen. Das gesamte Kinogebäude musste dann evakuiert werden, mehrere Streifen der Polizei waren dabei im Einsatz, um des Gebäude kontrolliert zu räumen. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

Ein Techniker des Energieversorgungsunternehmens stand ebenso im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Bildquelle: laumat/Matthias Lauber