Am Samstag kam es auf der B153 zwischen Unterach und Bad Ischl zu einem Verkehrsunfall, bei dem zunächst ein 18-jähriger Pkw-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In weiterer Folge kollidierte eine Motorradfahrerin mit dem stehenden Fahrzeug und wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19:00 Uhr, als ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit seinem PKW von Unterach kommend in Richtung Bad Ischl unterwegs war. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte die Leitplanken und kam schwer beschädigt auf der rechten Fahrbahn zum Stillstand.

Kurz nach dem Vorfall erreichte eine Gruppe von Motorradfahrern, die in dieselbe Richtung unterwegs war, die Unfallstelle. Ein 23-Jähriger und ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden konnten ihre Motorräder rechtzeitig vor dem stehenden Fahrzeug anhalten.

Motorradfahrerin kollidiert mit Unfallfahrzeug

Eine 23-Jährige aus dem Bezirk Gmunden, die als Dritte der Gruppe fuhr, übersah aus bislang unbekannter Ursache die Unfallstelle und prallte gegen das Heck des stehenden PKW. Infolge der Kollision wurde sie auf die Fahrbahn geschleudert. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert.

Quelle: LPD OÖ