Ein sehr beweg­tes Jahr mit grö­ße­ren Brän­den, umfas­sen­den Aus­bil­dun­gen und so vie­len Ein­sät­zen wie schon lan­ge nicht mehr resü­mier­te die FF Bad Goi­sern im Rah­men ihrer kürz­li­chen Jahresvollversammlung:

Zu ins­ge­samt 238 Ein­sät­zen (25 Brand- und 213 tech­ni­schen Ein­sät­zen) wur­de die Feu­er­wehr geru­fen, mit einer Viel­zahl an Ein­satz­ar­ten: Mit­ten im Orts­zen­trum stand zu Jah­res­be­ginn ein Wohn­haus in Voll­brand, mit einem nächt­li­chen Groß­ein­satz konn­te ein Über­griff auf Nach­bar­ob­jek­te ver­hin­dert wer­den. Gleich mehr­fach waren die Kräf­te mit dem Stütz­punkt-Atem­schutz­fahr­zeug bei Brän­den in den Nach­bar­ge­mein­den im Ein­satz. Teils spek­ta­ku­lä­re Fahr­zeug­ber­gun­gen – etwa eines abge­stürz­ten PKWs aus einem Bach­bett – oder die Per­so­nen­ret­tung aus einem abge­stürz­ten Old­ti­mer for­der­ten die Ein­satz­kräf­te beson­ders. Men­schen­ret­tun­gen mit dem Hub­stei­ger, Ver­kehrs­un­fäl­le, Tür­öff­nun­gen, Ölspu­ren, Unwet­ter­ein­sät­ze, und, und, und – so viel­fäl­tig gestal­te­te sich das Ein­satz­spek­trum der FF Bad Goi­sern. Dabei konn­ten 8 Men­schen aus Not­la­gen geret­tet bzw. befreit werden.

Zusätz­lich zum „übli­chen Tages­ge­schäft“ wur­den ins­ge­samt 272 Übun­gen, Schu­lun­gen sowie Aus- und Wei­ter­bil­dungs­lehr­gän­ge u.a. auch an der Lan­des-Feu­er­wehr­schu­le absol­viert. Damit im Ernst­fall alles funk­tio­niert, wur­den außer­dem vie­le Stun­den für War­tungs- und Instand­hal­tungs­ar­bei­ten an Fahr­zeu­gen und Gerä­ten sowie für Ver­wal­tungs­tä­tig­kei­ten geleis­tet. „Unglaub­lich vie­le frei­wil­li­ge und ehren­amt­li­che Stun­den wur­den im Vor­jahr von den Mit­glie­dern der FF Bad Goi­sern erbracht, nur ein Bruch­teil davon ent­fiel jedoch auf Ein­sät­ze. Es gab eigent­lich kei­nen Tag, wo nicht irgend­et­was gear­bei­tet oder aus­ge­bil­det wur­de“, so Kom­man­dant Claus Ebner in sei­nem Bericht.

Ein neu ange­schaff­tes Ret­tungs­boot steht nun für vie­ler­lei Ein­satz­zwe­cke zu Was­ser bereit. Neue Stütz­punkt-Auf­ga­ben hat die FF Bad Goi­sern mit dem Bohr­lösch­ge­rät „Drill‑X“ über­nom­men, wel­ches etwa bei Brän­den im Dach­be­reich zum Ein­satz kommt.

Um den lau­fen­den Betrieb und Neu­an­schaf­fun­gen (etwa der Ein­satz­be­kei­dung) mit­fi­nan­zie­ren zu kön­nen, wer­den Ver­an­stal­tun­gen wie der legen­dä­re Salz­kam­mer­gut-Kram­pus­lauf oder Fasching-Events abgehalten.

Gleich fünf neue Mit­glie­der der Jugend­grup­pe und vier Mann der Aktiv­mann­schaft konn­ten ange­lobt wer­den. Die Jah­res­voll­ver­samm­lung bot aber auch den wür­di­gen Rah­men, um ver­dien­te Feu­er­wehr­mit­glie­der zu beför­dern oder für ihre lang­jäh­ri­ge Mit­glied­schaft auszuzeichnen.

Wer mehr erfah­ren will: Auf der Web­site der FF Bad Goi­sern gibt´s den Jah­res­be­richt 2024 mit vie­len Bil­dern zum Nachlesen.