Selbst Men­schen der Mit­tel­schicht tun sich in die­sen Jah­ren auf­grund der stark gestie­ge­nen Prei­se schwer, ihren Traum vom Eigen­heim noch in die Tat umzu­set­zen. Oft­mals sind sie von den hohen dro­hen­den Kos­ten schlicht über­for­dert. Doch es gibt Ansatz­punk­te, um die Bau­sum­me wirk­sam zu redu­zie­ren. Wie dies mög­lich ist, möch­ten wir in die­sem Arti­kel hier zeigen.

Geo­gra­fisch fle­xi­bel bleiben

Los geht es bereits mit den Kos­ten des Bau­grunds, die nicht zu unter­schät­zen sind. Grund und Boden waren in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten eine sehr lukra­ti­ve Geld­an­la­ge. Da dem so war, ist es heu­te für vie­le schwer, sich den gewünsch­ten Bau­platz zu sichern. Das gilt vor allem für städ­ti­sche Berei­che, in denen der Zuzug auf­grund des robus­ten Arbeits­mark­tes beson­ders groß ist.

In die­ser Lage kann es sich loh­nen, selbst etwas fle­xi­bel zu blei­ben. Mit jedem wei­te­ren Kilo­me­ter Abstand zur nächs­ten Stadt sin­ken die Prei­se für Bau­grund oft deut­lich. Wer trotz­dem noch eine akzep­ta­ble Anfahrt zum Arbeits­platz hat oder viel­leicht sogar von zuhau­se gut arbei­ten kann, soll­te dies in jedem Fall in Kauf neh­men. Schnell beläuft sich die Erspar­nis auf einen hohen fünf­stel­li­gen Betrag. Die­ses Geld steht spä­ter wie­der­um zur Ver­fü­gung, um es in das Haus selbst zu investieren.

Selbst mit anpacken

Muss wirk­lich jeder Hand­griff beim Bau von den Pro­fis aus­ge­führt wer­den? Hand­wer­ker zeich­nen sich der­zeit vor allem durch hohe Lohn­kos­ten aus. Die­se sind durch­aus legi­tim, da der gro­ßen Nach­fra­ge ein knap­pes Ange­bot gegen­über­steht. Ver­hin­dern las­sen sich die hohen Kos­ten nur bei eini­gen Tei­len des Bau­pro­jekts, die in die eige­nen Hän­de genom­men wer­den kön­nen. Das gilt zum Bei­spiel für das Strei­chen der Decke oder, mit ent­spre­chen­der Vor­er­fah­rung, für das Decken des Daches. Wer eine pas­sen­de Hebe­büh­ne mie­ten möch­te, über­nimmt die­se Arbei­ten ein­fach selbst. Das Lei­hen der wich­ti­gen Gerä­te und Maschi­nen hat den Vor­teil, dass sie nur für die Tage bezahlt wer­den müs­sen, an denen sie gebraucht wer­den. Zugleich ent­fällt die Not­wen­dig­keit, im Anschluss einen Platz im Kel­ler dafür fin­den zu müs­sen. Wei­te­re Infos sind hier auf der Sei­te von Boels zu finden.

För­de­run­gen rich­tig nutzen

Um mög­lichst vie­len Men­schen doch noch den Traum von den eige­nen vier Wän­den ermög­li­chen zu kön­nen, gibt es inzwi­schen diver­se För­der­pro­gram­me. In ganz Öster­reich kön­nen sich die­se je nach Regi­on unter­schei­den. Des­halb ist es uner­läss­lich, sich im Vor­feld dar­über zu infor­mie­ren, wel­che Din­ge vor Ort ange­bo­ten wer­den. Oft ist die För­de­rung der Schlüs­sel, um den Traum vom Eigen­heim zu verwirklichen.