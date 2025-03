Genussreise durch die Region Traunsee-Almtal vom 1. April bis 1. Mai

Wenn die Ster­ne nicht nur am Him­mel, son­dern auch auf den Tel­lern leuch­ten, dann ist wie­der FELIX-Zeit! Das belieb­te Wirts­haus­fes­ti­val geht 2025 in sei­ne sechs­te Run­de und ver­wan­delt die Regi­on Traun­see-Alm­tal einen Monat lang in eine Hoch­burg der Kulinarik.

Ganz nach dem dies­jäh­ri­gen Mot­to „Ster­ne“ erwar­ten Feinschmecker:innen und Wirts­haus­fans vom 1. April bis zum 1. Mai erle­se­ne Genuss­mo­men­te. Ob eine kuli­na­ri­sche Schiff­fahrt über den Traun­see, eine Ent­de­ckungs­rei­se per Old­ti­mer oder inspi­rie­ren­de Work­shops – das Fes­ti­val ver­spricht ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm für alle Sinne.

Höhe­punk­te sind zudem unter­halt­sa­me Wirts­haus­aben­de mit renom­mier­ten Gast­kö­chen, die die Viel­falt der regio­na­len Küche in Sze­ne set­zen. Vom tra­di­tio­nel­len Wirts­haus­ge­richt bis zur krea­ti­ven Ster­ne­kü­che – FELIX fei­ert die gas­tro­no­mi­sche Viel­falt und lädt Genießer:innen dazu ein, neue Geschmacks­er­leb­nis­se zu entdecken.

Mit einem ein­zig­ar­ti­gen Mix aus Tra­di­ti­on und Inno­va­ti­on setzt das Wirts­haus­fes­ti­val auch 2025 neue Maß­stä­be und bie­tet eine Hom­mage an die leben­di­ge Wirts­haus­kul­tur der Regi­on. Ein Fest für den Gau­men, das Genie­ßer­her­zen höher­schla­gen lässt!