Am 30. Jän­ner 2025 fand eine exklu­si­ve Betriebs­be­sich­ti­gung der Jun­gen Wirt­schaft Gmun­den bei LAU­FEN Aus­tria in Gmun­den statt. Rund 30 Jungunternehmer:innen aus dem Bezirk erhiel­ten durch Chris­ti­an Schä­fer (Mana­ging Direc­tor) und Chris­ti­an Zetho­fer (gewer­be­recht­li­cher Geschäfts­füh­rer) einen detail­lier­ten Ein­blick in die Pro­duk­ti­on von Kera­mik und inno­va­ti­ver Saphirkeramik.

Wäh­rend der infor­ma­ti­ven Werks­füh­rung wur­den die ein­zel­nen Her­stel­lungs­schrit­te und Pro­duk­ti­ons­pro­zes­se erläu­tert, wobei beson­ders die Wich­tig­keit des Inno­va­ti­ons­zen­trums am Stand­ort Gmun­den für ste­ti­ge Wei­ter­ent­wick­lung her­vor­ge­ho­ben wur­de. Ein beson­de­res High­light des Abends war die Prä­sen­ta­ti­on des welt­weit ers­ten CO₂-neu­tra­len Elek­trob­renn­ofens, der eine nach­hal­ti­ge Revo­lu­ti­on in der Sani­tär­ke­ra­mik-Pro­duk­ti­on darstellt.

„Bei JW-Ver­an­stal­tun­gen bekom­men die Teilnehmer:innen immer span­nen­de Ein­bli­cke in Unter­neh­men aus dem Bezirk Gmun­den und ler­nen die­se bes­ser ken­nen. Man blickt hin­ter die Kulis­sen, was unse­re Mit­glie­der stets sehr schät­zen und begeis­tert“, sagt JW-Bezirks­vor­sit­zen­der Sebas­ti­an Nussbaumer.

Im Anschluss nutz­ten die Teilnehmer:innen die Gele­gen­heit zum Aus­tausch und Netz­wer­ken, um wert­vol­le Kon­tak­te zu knüp­fen. Die Ver­an­stal­tung bot span­nen­de Ein­bli­cke in ein inter­na­tio­nal erfolg­rei­ches Unter­neh­men und wur­de von allen Betei­lig­ten als äußerst infor­ma­tiv und inspi­rie­rend empfunden.