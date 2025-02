Die Nar­ren sind los! Der Höhe­punkt der heu­ri­gen Faschings­sai­son ist der Lan­des­fa­schings­um­zug am 2. März 2025, der mit über 100 krea­ti­ven Grup­pen und einem abwechs­lungs­rei­chen Rah­men­pro­gramm Faschings­freun­de aus ganz Ober­ös­ter­reich nach Vorch­dorf lockt. Die Ver­an­stal­ter erwar­ten die­ses Jahr wie­der rund 20.000 Besu­che­rin­nen und Besu­cher. Damit mög­lichst vie­le davon bequem und stress­frei zum Event gelan­gen, bie­tet der OÖ Ver­kehrs­ver­bund in gemein­sa­mer Koope­ra­ti­on mit den Ver­an­stal­tern sowie

Stern & Haf­ferl Frei­fahr­ten und zusätz­li­che Son­der­fahr­ten ent­lang der Traun­see­tram und

der Vorch­dor­fer­bahn an.

Ohne läs­ti­ge Park­platz­su­che eine „nar­risch“ gute Zeit verbringen

Am 2.3.2025 ab 13:00 Uhr beginnt das wil­de und bun­te Trei­ben mit einem gro­ßen Faschings­um­zug. Mit den Öffi-Ange­bo­ten des OÖ Ver­kehrs­ver­bun­des reist man heu­er ent­spannt, unkom­pli­ziert und ohne Park­platz­su­che zur Ver­an­stal­tung. Auch nach dem gemein­sa­men Fei­ern brin­gen die Öffis klei­ne und gro­ße Nar­ren wie­der sicher nach Hau­se – garan­tiert bis Fahr­pla­nen­de. Der Fasching ist die Zeit aus­ge­las­se­ner Fei­ern, fröh­li­cher Umzü­ge und gesel­li­ger Stun­den. Doch wer fei­ert, muss auch an die siche­re Heim­rei­se denken.

„Wer aus­ge­las­sen fei­ern will, soll­te sich über eine siche­re An- und Heim­rei­se kei­ne Sor­gen machen müs­sen. Mit den Öffis kommt man bequem ans Ziel – und das ohne Park­platz­su­che oder Stau“, betont Lan­des­rat für Infra­struk­tur und Mobi­li­tät Gün­ther Stein­kell­ner. „Wir wol­len allen Faschings­be­geis­ter­ten die best­mög­li­che An- und Abrei­se ermög­li­chen. Nut­zen Sie die Öffis, kom­men Sie stress­frei zum Umzug und fei­ern Sie unbe­schwert mit!“, so Stein­kell­ner weiter.

„Mit’n Zug zum Zug“: Frei­fahrt ins Faschingsvergnügen

Damit Besu­che­rin­nen und Besu­cher den größ­ten Faschings­zug Ober­ös­ter­reichs ohne Ein­schrän­kun­gen genie­ßen kön­nen, wird ein deut­lich erwei­ter­ter Son­der­fahr­plan für die Traun­see­tram und die Vorch­dor­fer­bahn ange­bo­ten. Von 10:00 Uhr bis Betriebs­en­de sind die Fahr­ten außer­dem kos­ten­los. Damit steht einer öffent­li­chen An- und Abrei­se zur 5. Jah­res­zeit nichts mehr im Wege! Den Son­der­fahr­plan fin­den Inter­es­sier­te unter fol­gen­dem Link „Mit’n Zug zum Zug“.

„Die Nut­zung des Öffent­li­chen Ver­kehrs in der Frei­zeit hat in den letz­ten Jah­ren mas­siv zuge­nom­men. In Oberös­ter­reich haben wir uns das Ziel gesetzt, den Öffent­li­chen Ver­kehr in allen Berei­chen aus­zu­bau­en – dazu gehö­ren auch nach­hal­ti­ge Mobi­li­täts­an­ge­bo­te bei Ver­an­stal­tun­gen und Events. Die Bedeu­tung und Wich­tig­keit einer guten öffent­li­chen Ver­kehrs­an­bin­dung haben mitt­ler­wei­le vie­le Event-Ver­an­stal­ter erkannt und inves­tie­ren des­halb ver­mehrt in die Bereit­stel­lung von Event- bzw. Son­der­ver­keh­ren – wir haben dies­be­züg­lich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren sehr viel Über­zeu­gungs­ar­beit geleis­tet, des­halb freut uns die­se Ent­wick­lung sehr“, erklärt Klaus Wim­mer, Geschäfts­füh­rer der OÖ Ver­kehrs­ver­bund Gesell­schaft.

Auch Gün­ter Neu­mann, Geschäfts­füh­rer von Stern & Haf­ferl Ver­kehr, unter­streicht die Bedeu­tung des Ange­bots: „Als regio­na­ler Mobi­li­täts­an­bie­ter ist es uns ein gro­ßes Anlie­gen, siche­re und umweltfreundliche

Alter­na­ti­ven für die An- und Heim­rei­se nach aus­ge­las­se­nen Faschings­fei­ern anzu­bie­ten. Dank der kos­ten­lo­sen An- und Abrei­se mit der Traun­see­tram und der Vorch­dor­fer­bahn kön­nen Besu­che­rin­nen und Besu­cher den Lan­des­fa­schings­um­zug in Vorch­dorf stress­frei genie­ßen. Wir freu­en uns, gemein­sam mit dem Land Ober­ös­ter­reich und dem OÖ Ver­kehrs­ver­bund einen Bei­trag zur siche­ren und nach­hal­ti­gen Mobi­li­tät leis­ten zu kön­nen und wün­schen allen Faschings­freun­den eine fröh­li­che und siche­re Feier!“

Park & Ride Park­plät­ze für eine stress­freie Anreise

Um die Anrei­se noch ange­neh­mer zu gestal­ten, ste­hen ent­lang der Traun­see­tram und der Vorch­dor­fer­bahn Park & Ride Park­plät­ze zur Ver­fü­gung. Besu­che­rin­nen und Besu­cher kön­nen dort ihr Fahr­zeug abstel­len und bequem mit der Vorch­dor­fer­bahn oder der Traun­see­tram nach Vorch­dorf weiterfahren.

Park & Ride Park­plät­ze ent­lang der Vorchdorferbahn:

• Stadl-Pau­ra

• Lambach

• Bad Wimsbach

• Vorch­dorf Miba-Park­platz (bei der Hal­te­stel­le: Gewerbegebiet)

Park & Ride Park­plät­ze ent­lang der Traunseetram:

• Gmun­den Bahnhof

• Gmun­den Seebahnhof

• Gmun­den Engel­hof Bhf.

• Gschwandt-Rabesberg

• Neuhub

• Kirch­ham Sportplatz

• Kirchham

• Vorch­dorf-Eggen­berg Bhf

Alle Infor­ma­tio­nen zum Lan­des­fa­schings­zug 2025 fin­den Inter­es­sier­te auf https://www.voridori.at/veranstaltungen/faschingszug/