Dies brachte ein Spaziergang am Samstag 11.4.2026 vom Seebahnhof über die Schiffslände zum Rathausplatz in Gmunden. Dort fand der monatliche Raritäten und Antiquitätenmarkt auch entlang der Esplanade statt. Schuhe, Bekleidung, Keramik, Schmuck und tausende Raritäten waren ausgestellt und für den Verkauf liebevoll präsentiert.

Viele der Schaustücke wechselten ihren Besitzer, es wurde gehandelt, gefeilscht und auch oft nur bewundert und geschaut. Aber nicht nur der Raritätenmarkt war zu bestaunen, nein auch die Farbenpracht der gerade explodierenden Natur ist sensationell. Der Frühling gehört schon zur schönsten Jahreszeit im Kalender. Das tut Herz und Seele gut!