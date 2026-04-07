Mit dem Osterkirtag in Vorchdorf am Ostermontag 6.4.2026 endeten für hunderte Besucher die Osterfeiertage. So wie heute konnte man bequem mit der Traunseetram stressfrei und entspannt anreisen. Der ganze Ort Vorchdorf ist in Kirtag Stimmung, die verschiedensten Düfte von süß bis deftig begleiten einem durch die Vielzahl der Verkaufsstände. Es wird gehandelt, gekauft, gelacht und mit vielen Freunden geplaudert. Am Festplatz hat auch die Firma Schlager ihren Vergnügungspark aufgebaut. Eine Gewerbeausstellung und auch ein „Autofrühling“ mit den verschiedensten neuen Fahrzeugmodellen begeisterte Jung und Alt.

Sein neuestes „Baby“ hat auch das Reiseunternehmen Manfred Fröch zur Schau gestellt. Einer der modernsten und auch im Aussehen schönsten Reisebusse konnten von innen und außen bewundert werden und mit einem Schluckerl darauf angestoßen werden. Auch der Wettergott meinte es gut und ließ im Laufe des Nachmittag immer öfter die Sonne scheinen. Rundum ALLE zufrieden und glücklich wurde der Ostermontag 2026 zu einem würdigen Feiertag!