Am Mittwoch den 22.4.2026 mit Beginn 18:30 Uhr findet im Gasthaus Rablschenke die Generalversammlung des Siedlervereines Gschwandt mit Neuwahl des Vorstandes und im Anschluss ein interessanter Vortrag mit Beratung von Andreas Aichinger statt. Thema ist: „Wie gestalte ich einen insektenfreundlichen Garten?“. Alle Mitglieder und interessierte Gartenfreunde sind dazu herzlich eingeladen. Der eigene Garten ist ja ein Paradies, dass man sich selbst gestalten kann. Hilfreich ist dabei eine Beratung von Fachleuten, wie die des Siedlervereines, die fachgerechte Tipps punkto Gestaltung des Gartens, Pflege incl. Baumschnitt und auch die richtige Wahl der Werkzeuge geben können.

Also keine Scheu und kommen Sie zur Generalversammlung des Siedlervereines Gschwandt und holen Sie sich die richtigen Tipps für Ihr Gartenparadies. Der Vereinsvorstand unter Hans Jürgen Mairhofer freut sich auf regen Besuch und eventuell auch Neubeitritte zum Verein.