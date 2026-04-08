Am Dienstag hat sich ein Autolenker in Vorchdorf einer Polizeikontrolle entzogen und eine Verfolgungsjagd ausgelöst. Der 38-Jährige konnte nach einigen Kilometern angehalten werden. Ein Polizist musste während der Nachfahrt ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der Lenker wurde vorläufig festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich am 7. April 2026 gegen 17:35 Uhr im Bereich der L536 Pettenbach Straße bei Straßenkilometer 13,2. Dort führten Polizeistreifen Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Ein Fahrzeuglenker soll jedoch die deutlichen Anhaltezeichen ignoriert haben und setzte seine Fahrt fort.

Verfolgungsjagd mit zwei Streifen

Zwei Polizeistreifen nahmen umgehend die Nachfahrt auf. Während der Verfolgung kam es zu einer gefährlichen Situation, bei der ein Beamter, laut Polizei die Fahrbahn abrupt verlassen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Lenker angehalten und festgenommen

Nach mehreren Kilometern konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden. Der Lenker, ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, wurde vorläufig festgenommen.

Da sich der Mann im weiteren Verlauf einsichtig zeigte und kein aggressives Verhalten gegenüber den Beamten setzte, wurde die Festnahme kurze Zeit später wieder aufgehoben. Nach der Einvernahme wird der 38-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

Quelle: LPD OÖ