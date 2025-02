Am Frei­tag, dem 31. Janu­ar 2025, kam es gegen 4 Uhr früh zu einem Vor­fall im Gewer­be­be­trieb in Ehren­feld. Ein LKW-Len­ker kam von der Fahr­bahn ab und nahm ver­se­hent­lich in der Dun­kel­heit eine Lade­ram­pe als Aus­fahrt. Glück­li­cher­wei­se war der Fah­rer nicht schnell unter­wegs, und der LKW hüpf­te ledig­lich mit dem Füh­rer­haus nach unten. Der Rah­men und die Druck­kes­sel des Fahr­zeugs hiel­ten den LKW in Position.

Gegen 7:45 Uhr wur­de der Kom­man­dant HBI Micha­el Moran tele­fo­nisch infor­miert. Nach einem Lokal­au­gen­schein ent­schloss man sich, eine Mann­schaft zur Ber­gung zu alar­mie­ren. Ein ers­ter Ver­such, den LKW mit einem Stap­ler anzu­he­ben und rück­wärts­zu­schie­ben, schlug auf­grund der Grö­ße des Stap­lers fehl.

Nach Rück­spra­che mit dem Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dan­ten wur­de um 8:55 Uhr die Feu­er­wehr Vöck­la­bruck mit einem Kran­fahr­zeug alar­miert. Nach des­sen Ein­tref­fen wur­de der Kran in Posi­ti­on gebracht, und der LKW wur­de lang­sam ange­ho­ben. Mit­hil­fe der Seil­win­de konn­te der LKW dann zurück­ge­zo­gen wer­den, sodass er wie­der auf fes­tem Boden stand.

Der Sach­scha­den am LKW hielt sich in Gren­zen. Nach Abschluss der Ber­gungs­ar­bei­ten konn­ten die 15 Ein­satz­kräf­te bei­der Feu­er­weh­ren den Ein­satz erfolg­reich beenden.